Praha chystá novelu vyhlášky zakazující provoz hracích automatů

Praha - Vedení Prahy chystá novelu vyhlášky o hazardu, která by zcela zakázala provoz hracích přístrojů v hlavním městě. ČTK to dnes řekla radní Hana Kordová Marvanová (STAN). Důvodem změny je, že současné znění zakazující pouze obecně herny, je nedostatečné. Provozovatelé totiž přesunuli přístroje do kasin, jejichž provoz je povolen. Novela vyhlášky bude hotova do konce ledna a pražští zastupitelé by ji mohli projednat v březnu či dubnu.

V Praze platí od 1. ledna 2016 vyhláška zakazující provoz heren, nikoliv samotných automatů. Herny ve správním řízení postupně ruší ministerstvo financí.

"Poslední vyhláška o regulaci hazardu je z roku 2015. Ta bohužel nepřinesla omezení řady heren, které se tváří jako kasina, ale ve skutečnosti jsou to jen místa plná automatů, na nichž může s výjimkou krátkých přestávek hrát skoro kdokoli ve dne v noci. Technické hazardní hry neboli automaty jsou špatnou vizitkou města. Jsou totiž nejvíce návykové a je na ně navázána i nejrůznější kriminalita, takže jde jak o sociální, tak bezpečnostní riziko," uvedla Marvanová.

Návrh novely magistrát konzultoval s městskými částmi. Podle Marvanové s ním většina z nich souhlasila. Návrh bude zpracován do konce ledna a pražští zastupitelé by jej mohli projednat na březnovém či dubnovém jednání.

"Jsem si vědoma, že to připraví městské části o značnou část příjmů, z nichž financují sportovní a podobné aktivity. Proto chci zároveň prosadit, aby hlavní město tento výpadek příjmů pro městské části kompenzovalo, aby žádná městská část nebyla motivována zachovat herny jen kvůli penězům," uvedla Marvanová.

Pražské radnice dostaly od magistrátu například za loňské první pololetí dohromady zhruba 108 milionů korun, které Praha vybrala na odvodech z loterií a her. Kolik peněz ta která radnice dostane, závisí vždy na počtu jejích obyvatel.

Vyhláška o hazardu, která začala platit v roce 2016, zakázala všechny herny v Praze. V provozu mohou být jen provozovny označené jako kasina. Od této doby ministerstvo financí zrušilo k loňskému březnu podle svého mluvčího 126 heren s 1506 hracími automaty. V Praze bylo původně více než 200 heren.