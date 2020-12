Praha chce zavést noční vlakové spoje do významných měst Evropy

Praha - Vedení hlavního města začne vyjednávat s dopravci o zavedení nočních železničních spojení mezi Prahou a významnými evropskými městy. Dohoda by se měla týkat měst, která jsou od Prahy vzdálena 800 až 1500 kilometrů, tedy například německého Frankfurtu nebo italského Milána. ČTK to dnes sdělil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Noční spoje jezdí například na Slovensko či do Maďarska, naopak vlaky na západ byly v minulosti rušeny.

"Praha má skvělou polohu pro noční vlaky. Chceme dopravce motivovat, aby začali jezdit do Prahy. Cesta nočním vlakem nabídne bezpečnost a komfort při cestování po celé Evropě, včetně soukromých kupé s postelí a sprchou. A navíc má své specifické kouzlo," uvedl Scheinherr.

Slabinou současného stavu je podle náměstka mimo jiné to, že noční železniční spoje nemají podporu krajů a státu. Železniční doprava je proti letecké dopravě zatížena spotřební daní z pohonných hmot a je plně zpoplatněno využití dopravní cesty.

Magistrát začne jednat o spojeních do Frankfurtu, Amsterdamu, Bruselu, Paříže, Milána, Říma, Benátek, Hamburku a Kodaně. Dopravcům, kteří budou mít o noční spoje zájem, nabídne marketingovou, ale také finanční podporu. "Ukazuje se, že lidé o cestování vlakem přes noc mají zájem. V České republice jsme se o tom mohli přesvědčit letos v létě s vlaky do Chorvatska," uvedl Scheinherr.

Iniciativu podpořil RegioJet, který je připraven s městem jednat. "V návaznosti na prezentaci několika státních dopravců, která se týkala budoucího rozvoje nočních spojů v Evropě, se RegioJet rovněž hlásí k podpoře celoevropské strategie rozvoje nočních spojů coby ekologicky nejvýhodnější alternativě cestování," uvedl mluvčí Aleš Ondrůj. Podmínky podle dopravce musí být transparentní a otevřeny všem.

Noční železniční linky byly v posledním desetiletí významně omezovány. Výjimkou bylo spojení Prahy s východem Slovenska, spoj do Curychu a Budapešti. Noční železniční spojení přestala jezdit do Amsterdamu, Kodaně, Splitu a Benátek.