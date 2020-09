Praha chce zastoupení v Ústředním krizovém štábu - video

Praha - Vedení hlavního města chce mít zástupce v Ústředním krizovém štábu. Důvodem je to, že v hlavním městě je vysoký počet lidí s koronavirem. Novinářům to řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní Milena Johnová (Praha Sobě) po jednání pražské bezpečnostní rady.

Ústřední krizový štáb (ÚKŠ), v jehož čele má být ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), chce vláda obnovit v pondělí. Situace v hlavním městě se výrazně zhoršuje od minulého týdne, od pátku je Praha na mapě regionů podle rizika nákazy covidem-19 na nejhorším, tedy červeném stupni. Přibývá i lidí v nemocnicích a případů z rizikových skupin obyvatel.

Primátor nyní osloví premiéra a vicepremiéra, aby přizval zástupce hlavního města do krizového štábu. "Praha by měla mít zástupce v krizovém štábu. Oslovím vicepremiéra (Hamáčka), abych já, nebo můj náměstek Petr Hlubuček jsme byli přizváni do tohoto týmu," řekl Hřib. Stav je podle něj vážný.

TK po jednání pražské bezpečnostní rady:

Vedení města zdůraznilo, že lidé by měli nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat rozestupy, Hřib vyzval lidi, aby si nainstalovali svých mobilních telefonů aplikaci e-rouška. Město zároveň spustí kampaň, při které bude apelovat na obyvatele, aby pravidla, která omezují šíření nemoci, dodržovali.

Odbor školství rozešle všem školám pokyny, jak se chovat. "Nejde o opatření, které by mělo někoho výrazně omezovat," uvedl primátor.

Lůžková kapacita v nemocnicích je podle něj nyní dostatečná, ale v polovině října by mohla být naplněna. Zároveň je důležité, aby byl v nemocnicích dostatečný počet zdravotníků, řekl.

Johnová uvedla, že zaměstnanci sociálních služeb mají dostatek ochranných pomůcek. Připraveny jsou podle ní také záložní kapacity, včetně služeb, které lidé čerpají obvykle doma. Město je připraveno i na šíření nemoci mezi bezdomovci, uvedla.