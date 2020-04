Praha chce umožnit obchodníkům prodávat zdarma na chodnících

Praha - Vedení Prahy zamýšlí poskytnout obchodníkům bezplatně chodníky před provozovnami, aby na nich mohli prodávat. Zachovat by museli bezpečný průchod po chodníku a místo po sobě uklidit a vyčistit. Obchodníci by pouze odeslali žádost o zábor prostranství, která by okamžikem odeslání byla schválena. Restauračních zahrádek by se opatření netýkalo. ČTK to sdělila Julie Kochová, mluvčí Prahy Sobě, která v Praze vládne spolu s Piráty a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09 a STAN).

Hlavní město již podnikatelům na dobu, kdy platí opatření proti koronaviru, odložilo splátky nájmů, odpustilo penále z prodlení jeho platby a chystá se jim také krýt úvěry. Vyjádření Pirátů ČTK shání.

"V kolabující ekonomice musíme hledat co nejvíc chytrých způsobů, jak stimulovat poptávku a tím chránit firmy před krachem a zaměstnance před propouštěním. Velká část obchodů je nyní zavřená. Do těch, které jsou otevřené, se část lidí bojí chodit. Naopak venkovní prodej je méně rizikový," uvedl předseda zastupitelů Prahy Sobě na magistrátu Jan Čižinský. Opatření by zatím mělo platit po dobu nouzového stavu.

Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) ČTK řekl, že je nutné stanovit jasná pravidla. "Je to nápad, který již sami diskutujeme. Včera jsem verzi představoval na koncepční poradě rady. Musíme dát zřetelná pravidla," sdělil Chabr.

Zábory povoluje městská firma Technická správa komunikací (TSK), která má ulice a chodníky v Praze na starosti. "Hledám se silničním správním úřadem co nejjednodušší řešení. Jakmile by podnikatel žádost odeslal, automaticky by začalo povolení platit. Úřad by žádosti vyřizoval postupně a podnikatelé by nemuseli na nic čekat," uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Výše zmíněné opatření se nemá týkat restauračních předzahrádek. "Pro ty již ve spolupráci s koaličními partnery připravujeme odpuštění poplatků, o detailech ale zatím není definitivně rozhodnuto," uvedl Čižinský.

Pražští radní již kromě zmíněného odkladu platby nájmů také schválili úpravu evropského operačního program Praha - pól růstu tak, aby mohla použít více než půl miliardy korun pro krytí úvěrů malých a středních podnikatelů v souvislosti s koronavirovou krizí. Půjčky mají jít stejně jako v případě vládního programu COVID II přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku.