Praha by mohla elektrokoloběžky řešit jako Paříž, říká manažer Lime

Praha - Praha by mohla řešit parkování elektrokoloběžek jako Paříž, která omezila místa pro auta ve prospěch ekologičtějších dopravních prostředků. V rozhovoru s ČTK to řekl Ondřej Široký, provozní manažer firmy Lime, která v Praze provozuje sdílené elektrokoloběžky. Společnost nyní jedná s magistrátem o novém memorandu o spolupráci, to původní město vypovědělo. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) ČTK řekl, že parkování pro auta omezovat nechce a že firma zatím nesplnila podmínky města.

Na pohyb vozítek po chodnících a jejich nevhodné parkování si stěžují lidé v centru i městské části. Paříž podle Širokého ze stejných důvodů v ulicích určila asi 15.000 míst, kde mohou elektokoloběžky parkovat. "Jedete po ulici a co 20 nebo 30 metrů máte jedno místo, takže to ani nejde nevyužívat, to by to člověk opravdu musel cíleně ignorovat," řekl. Parkování elektrokoloběžek, kterých je v Paříži podle odhadů asi 20.000, je součástí loňské regulace, ve které byla také například omezena rychlost vozítek nebo úplně zakázána jízda na chodnících.

Široký řekl, že podstatný je podle něj fakt, že vyhrazená místa nejsou na chodnících, ale na silnicích, takže cyklisté a uživatelé koloběžek se nemusí mísit s chodci. Právě jízda po chodníku a zanechávání koloběžek na místech, kde překážejí chodcům, je patrně nejvíce terčem kritiky firmy Lime ze strany pražských obyvatel a samospráv. Praha 1 z tohoto důvodu před časem schválila zákaz koloběžek na pěších zónách na Staroměstském náměstí a v jeho okolí, který však zatím nezačal platit.

Firma podle Širokého v reakci navrhla zavést v nejzaplněnějších částech centra zóny, kde by se koloběžka zpomalila a nešlo by ji zamknout a zanechat. Radní Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš (ODS) nicméně ČTK nedávno řekl, že radnice počítá se zavedením schváleného zákazu, ale s ohledem na vyprázdnění centra v důsledku pandemie nového typu koronaviru bude přesné datum omezení záviset zejména na tom, kdy se do města vrátí turisté.

Široký míní, že v případě zavedení zákazu by město mělo řešit to, kde uživatelé na okrajích zón s omezením koloběžky zaparkují. "Může to znamenat dodatečné problémy, o kterých město ještě neuvažovalo," řekl. Zopakoval, že firma je magistrátu ochotná platit, a to například formou poplatku za uskutečněnou jízdu nebo za každou provozovanou koloběžku.

Magistrát před časem vypověděl memorandum o spolupráci, které s firmou Lime uzavřel za vlády minulé politické reprezentace v září roku 2018. Vedení města se nelíbilo například to, že firma není schopna zabránit tomu, aby zaparkovaná vozítka překážela chodcům. Široký ČTK řekl, že firma nyní připomínkuje nové memorandum, které navrhl magistrát. Není podle něj jasné, kdy by mohlo být dosaženo dohody.

Náměstek primátora Scheinherr ČTK řekl, že firma zatím nesplnila žádné z podmínek, kterými vedení města podmínilo uzavření nového memoranda. Mezi ty patří například zajištění odvozu špatně zaparkovaných koloběžek nebo právě zpomalení v pěších zónách na rychlost chůze. Náměstek dodal, že pokud jde o parkování, chce se zaměřit na umisťování cyklostojanů tak, aby nebylo nutné omezovat parkování pro automobily.

Firma tento týden částečně obnovila provoz po pauze způsobené pandemií koronaviru. Z 1500 koloběžek, které v Praze běžně provozuje, jich zatím do ulic znovu rozmístila 200. Široký řekl, že další rozšiřování počtu bude záviset na zájmu ze strany zákazníků. "Pokud bude poptávka, tak ji uspokojíme," zakončil.