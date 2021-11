Praha bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem asi 92,6 miliardy Kč

Praha - Hlavní město bude v příštím roce zřejmě hospodařit s příjmy a výdaji ve výši zhruba 92,6 miliardy korun, což je meziročně více. Na investice pak půjde přibližně 19,86 miliardy, z nichž půjde více než čtyři miliardy na stavbu metra D. Město bude v příštím roce rovněž splácet své dluhy a další peníze vloží do rezervy. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který dnes schválili pražští radní. Návrh rozpočtu musí ještě projednat a schválit zastupitelé hlavního města.

Z výdajů tvoří většinu běžné výdaje, a to asi 70, 92 miliardy korun. Nejvíc peněz půjde do dopravy a školství, a to v prvém případě 24,1 miliardy a v druhém více než 21 miliard. Přibližně 3,3 miliardy půjde do zdravotnictví a na sociální oblast a asi 2,7 miliardy spolkne městská infrastruktura.

Rovněž v kapitálových výdajích je nejvíc peněz vyčleněno na dopravu, a to asi 8,3 miliardy, kdy jednou z největších položek je stavba metra D z Pankráce do Písnice. V městské infrastruktuře plánuje vedení města investovat do obnovy vodovodů a kanalizace nebo oprav mostů. Dále 750 milionů půjde na obnovu Průmyslového paláce na Výstavišti. Ve školství se předpokládá na investice 686 milionů korun na přístavby a rekonstrukce školských objektů a dalších 120 milionů na stavbu nové ZŠ Šeberov.

V oblasti příjmů tvoří největší kapitolu daňové příjmy, a to 62,2 miliardy korun. Druhou nejvyšší jsou tzv. transfery, tedy peníze od státu, a to více než 19,84 miliardy korun. Nedaňové příjmy budou 908,8 milionů..

Zastupitelé hlavního města na konci loňského roku schválili pro letošek rozpočet Prahy jako celku s příjmy 79,1 miliardy a výdaji 89,15 miliardy korun. V průběhu roku byly k 30. červnu navýšeny příjmy na zhruba 86,24 miliardy a výdaje 101,62 miliardy. Rozdíl Praha pokryje mimo jiné z peněz od státu.