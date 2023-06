Praha bude na ZŠ zjišťovat, zda jsou žáci, kteří se nedostali na žádnou SŠ

Praha - Pražský magistrát bude na základních školách v hlavním městě zjišťovat, zda jsou v devátých třídách žáci, kteří se dosud nedostali na žádnou střední školu. Kvůli nynější podobě přijímacího řízení totiž zatím pražský magistrát, který střední školy v metropoli zřizuje, počty nepřijatých žáků nezná. Průzkum by měl začít v tomto nebo v příštím týdnu. Pro děti, které v přijímacím řízení na SŠ kvůli nedostatečné kapacitě školy neuspěly, chce Praha najít volné kapacity nebo otevřít nové třídy. V rozhovoru s ČTK to řekl pražský radní Antonín Klecanda (STAN).

"Protože řízení není digitalizované, tak nyní nevíme, kolik žáků v přijímacím řízení neuspělo. Rozhodli jsme se proto udělat průzkum v devátých třídách, abychom věděli, kolik žáků, pokud vůbec takoví jsou, se vlastně nedostali nikam a mohli na to případně reagovat," uvedl pražský radní pro školství. O plánovaném dotazníku dnes informoval také deník Právo.

Školy z magistrátu podle Klecandy obdrží odkaz na formulář, ve kterém budou vyplňovat jméno a příjmení v přijímacím řízení neúspěšného žáka, jeho počet bodů v jednotných přijímacích zkouškách a informace o vzdělávacích výsledcích ze ZŠ. Zároveň bude magistrát zjišťovat informaci, o jaký studijní obor má žák zájem.

Výsledky průzkumu by mohl mít úřad podle radního v závěru následujícího týdne, případně v posledním červnovém týdnu. Pokud magistrát zjistí, že jsou na pražských ZŠ žáci devátých tříd, kteří se nedostali na žádnou SŠ, plánuje děti směřovat na školy, které stále neobsadily počet nabízených míst, navýšit počet žáků na 34 dětí ve třídě ve vybraných školách nebo otevřít nové třídy ve stávajících SŠ, které ještě mají využitelné prostory.

Radní upozornil, že na mnohých SŠ zatím nejsou zápisy ke studiu uzavřené. Někteří uchazeči o studium se na svých vysněných školách úspěšně odvolali proti nepřijetí a uvolnili tak místo na školách, které zase mohou nabírat další uchazeče. Volná místa jsou nyní, po zhruba dvou měsících od termínu konání jednotných přijímacích zkoušek, podle radního i na gymnáziích. Finální údaje k přijímacímu řízení budou magistrátu známé až v září, nezbytná je digitalizace přijímání, míní Klecanda.

Praha chce také cílit na úpravu oborové nabídky a posilování kapacit oblíbených typů škol. Ve spolupráci se Středočeským krajem se chystá oslovit žáky osmých tříd s dotazem, na jaké obory a školy se chtějí ve školním roce 2023/2024 hlásit. Závěry zjišťování poslouží jako podklad pro zvyšování nabídky poptávaných oborů.

Klecanda upozornil, že počet dětí, které v příštím školním roce budou končit deváté třídy na ZŠ v Praze a středních Čechách, bude ještě vyšší než letos. Chce proto v příštím roce zvýšit nabídku gymnázií a lyceí asi o 200 až 400 míst. Ve shodě se stranickým kolegou, ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN), podporuje pražský radní vznik lyceí, která by v prvních ročnících studia nabízela všeobecné vzdělávání a v dalších větší specializaci. Magistrát proto zvažuje i nákup budov, které by upravil na školy. Problémem je podle radního vysoká finanční náročnost nákupů a úprav. Za vhodné proto považuje to, aby stát vypsal dotační tituly na vznik nových škol v Praze.

V tomto roce bylo podle radního celkem 17.100 míst na středních školách v Praze, z toho 12.533 na maturitních oborech. Žáků končících deváté třídy v metropoli je letos 11.651.