Praha 1 chce speciální jednotku strážníků zaměřenou na alkoholové turisty

Praha - Praha 1 chce u magistrátu prosadit, aby v rámci městské policie vznikla zvláštní jednotka strážníků, která by měla na starosti řešení problémů způsobených turisty cestujícími do centra Prahy čistě za účelem pití alkoholu. Radnice je připravena přispět na to, aby členové jednotky měli vyšší platy, zajistit jim potřebná školení nebo nabídnout byty. V rozhovoru s ČTK to řekla nová starostka městské části Terezie Radoměřská (TOP 09).

Praha se s takzvaným alkoturismem potýká dlouhodobě a po pauze způsobené pandemií koronaviru se opilé skupiny turistů do ulic v centru metropole opět vrátily. V noci dělají hluk a ruší místní, výjimkou není ani vandalismus. Podle starostky je potřeba situaci urychleně řešit.

"Po dohodě s magistrátem, který je zřizovatelem městské policie, se pokusíme iniciovat a finančně podpořit vytvoření segmentu městské policie, specializované jednotky," řekla starostka. Členové této jednotky by podle Radoměřské měli být jazykově vybaveni a zároveň mít výcvik v oblasti řešení a mediace sporů.

Pražská městská policie se dlouhodobě potýká s nedostatkem lidí, radnice je proto podle starostky připravena novou jednotku podpořit.

"Hledáme bonusy, které bychom mohli těm lidem nabídnout," uvedla. Mezi ně by měl patřit platový nárůst oproti běžným strážníků, který by šel z kasy radnice. Ta by zajistila také potřebná školení a strážníkům by nabídla i bydlení v centru - patrně v některém z necelých 300 neobsazených bytů, které radnice plánuje zrekonstruovat a pronajímat například právě příslušníkům pro chod města klíčových profesí.

V Praze 1 od začátku listopadu vládne koalice ODS, Pirátů, TOP 09, ANO a Rezidentů 1, v minulém období tam vládly ODS, My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), TOP 09 a ANO. Radoměřská nahradila ve funkci Petra Hejmu (STAN), který odešel do opozice. V opozici je i Praha 1 Sobě, která letošní volby vyhrála.