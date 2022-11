Prague Lions před parkurovým Super Cupem pomýšlejí na stupně vítězů

Praha - Domácí tým Prague Lions má za sebou nejúspěšnější sezonu v historii a po třech výhrách v závodech seriálu Global Champions League pomýšlí v pražském Super Cupu na stupně vítězů. K tomu se ale potřebuje poprvé při Prague Playoffs dostat do nedělního finále. Bojovat o to bude v pátečním semifinále.

Tam je jako třetí tým dlouhodobé soutěže nasazen přímo, nemusí do čtvrtečního čtvrtfinále. "Je to velký benefit, že můžeme skákat rovnou v pátek," uvedla na dnešní tiskové konferenci jezdkyně a manažerka týmu Anna Kellnerová. Rozhodování o sestavě má jednoduché, protože Lvi mají k dispozici jen tři jezdce a Super Cup se jezdí ve třech. Kellnerovou doplní Belgičani Pieter Devos a Niels Bruynseels.

Ambice jsou vysoké. "Každý tým, co tady závodí, se chce nejenom podívat do finále, ale stát na bedně. Je to velmi ambiciózní plán, ale od toho jsme tady, abychom podali ty nejlepší výkony, co můžeme," řekla Kellnerová.

Při posledních dvou ročnících Prague Playoffs v letech 2019 a 2021 skončili Prague Lions v semifinále Super Cupu vždy sedmí, tedy první pod čarou. Výsledky v této sezoně naznačují, že by letos mohli mít vyšší šance na postup do finálové šestice. "Ale všichni víme, že i když se může celou sezonu dobře dařit, tak pak se to může otočit. Je to prostě nový závod a musíme k tomu přistupovat, jako bychom ty úspěchy neměli," poznamenala týmová manažerka.

Pro týmovou soutěž má připravenou klisnu Catch Me If You Can. Pojede s ní čtvrteční otevřenou soutěž, aby ji co nejlépe připravila na semifinále. "Máme sice možnost si dneska skočit takzvaný warm up, ale těch skoků je tam jenom pár, atmosféra není taková jako při soutěži. Snažím se vytvořit co největší pravděpodobnost dobrého parkuru," vysvětlila.

Nebude jedinou českou jezdkyní, která se od čtvrtka do neděle v pražské O2 areně představí. "Dobrou zprávou pro všechny fanoušky je, že v rámci pěti hvězd získal Czech Equestrian Team divoké karty, takže budou závodit členové reprezentačního týmu Aleš Opatrný, Vladimír Tretera a Filip Doležal. Ve dvouhvězdičkové kategorii bude hodně českých jezdců včetně mladých nadějí," řekla sportovní ředitelka akce Markéta Šveňková.

Zakladatel seriálu Global Champions Jan Tops přiblížil Prague Playoffs těm nejvýznamnějším jednorázovým sportovním akcím. "Je to jako Super Bowl v americkém fotbale, je to výjimečný týden," poznamenal. "Fanoušci a lidi, co jsem přijdu, vytvoří tak úžasnou atmosféru a úžasný pocit, když vjedeme do arény, že se to nedá s žádnými dalšími závody porovnávat," doplnila Kellnerová.

Týmový Super Cup bude vrcholem programu ve čtvrtek, v pátek a v neděli. V sobotu se uskuteční individuální Super Grand Prix pro nejlepší jezdce seriálu Global Champions Tour. Triumf bude obhajovat Švéd Henrik von Eckermann. "Rád bych měl své jméno na trofeji znovu. Moji koně jsou ve skvělé formě. Loni byla sobota úžasný večer se skvělým publikem," řekl jednačtyřicetiletý Seveřan, který byl členem vítězného týmu na loňských olympijských hrách v Tokiu a je letošním mistrem světa.