Prague Lions byli v nepovedeném finále Super Cupu šestí, vyhráli Miami Celtics

Global Champions Prague Playoffs, finálový díl seriálu, soutěž družstev, 20. listopadu 2022, O2 arena, Praha. Anna Kellnerová s koněm Catch Me If You Can Old z týmu Prague Lions. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Domácímu týmu Prague Lions se finále Super Cupu nevydařilo. Při vyvrcholení Prague Playoffs nenavázal na třetí místo z dlouhodobé části soutěže a obsadil šestou příčku. O reálnou naději na medailové umístění ho připravilo velké zaváhání Anny Kellnerové s klisnou Catch Me If You Can v prvním kole. Super Cup vyhráli Miami Celtics, jehož tři jezdci ve dvou kolech nasbírali 12 trestných bodů a měli ve druhém kole lepší součet časů než rovněž dvanáctibodový Valkenswaard United.

Při čtvrtém ročníku Prague Playoffs se Lvi poprvé dostali do šestičlenného finále, kam postoupili jako pátí z pátečního semifinále. Jejich finálové vystoupení zahájil solidně Belgičan Pieter Devos, který s Nascarem získal jen čtyři trestné body za jednu chybu na překážce. Kellnerové ale pak nevyšel nájezd na dvojkombinaci s motivem orloje, její klisna neodskočila a musely na překážku najíždět znovu.

"Tam byla složitá distanc. Nebylo přesně určeno, jestli máme jít na čtyři, nebo na pět cvalových skoků. Bylo to vlastně přesně uprostřed. Všichni se museli rozhodnout, ale obě varianty byly vlastně špatné. Vybrala jsem si pět cvalových, ale bohužel jsem to neodjezdila úplně do poslední chvíle," vysvětlovala Kellnerová příčiny nezdaru.

Napodruhé česká jezdkyně a manažerka týmu v sedle Catch Me If You Can záludnou překážku zdolala, ale ke třem penalizacím za chyby na skocích dostala další čtyři trestné body za neposlušnost a sedm bodů za každou započatou sekundu, o kterou překročila předepsaný čas. Celkem tak přidala na konto Prague Lions 23 trestných bodů, další čtyři měl v prvním kole Belgičan Niels Bruynseels s Deluxem. Celkový výsledek 31 trestných bodů byl nejhorší ze šestice finalistů v prvním kole.

Ve druhém Prague Lions nastupovali jako první a svou pozici nevylepšili. Devos a Kellnerová udělali po dvou chybách na překážkách, Bruynseels shodil jednou. Své účinkování na pražském vyvrcholení okruhu Global Champions zakončili na 51 trestných bodech.

Jejich sen o umístění na stupních vítězů se rozplynul, ale jiné cíle v Praze splnili. "První cíl byl dostat se do semifinále, toho jsme dosáhli. Druhým cílem bylo dostat se tady v Praze do finále, to se nám povedlo taky. Jako tým jsme měli skvělou sezonu a může se z toho odrazit do příští sezony. Finále se nám nepovedlo, ale dělali jsme, co jsme mohli, a do příštího roku se z toho můžeme poučit," uvedl Devos, který byl s Bruynseelsem u všech tří letošních triumfů Lions v Global Champions League.

Reálnou šanci na vítězství měli po prvním kole se čtyřmi trestnými body Miami Celtics a Shanghai Swans a také třetí Valkenswaard United, kteří jich měli osm. V jejich sestavě se ve druhé části závodu znovu blýskl sedmašedesátiletý Brit John Whitaker, který jako první jezdec v historii Super Cupu zajel dvě čistá kola. Celkově byl nizozemský tým ze základny zakladatele a šéfa seriálu Global Champions Jana Topse po dvou kolech na dvanácti trestných bodech.

Whitakera vzápětí napodobil Christian Ahlmann ze šanghajského týmu, ale jeho kolega Max Kühner pak udělal tři chyby a vítězové z roku 2019 se propadly na třetí příčku. Druhý čistý parkur zvládl také Ir Betram Allen, který tím pomohl Miami Celtics. Situaci zdramatizoval osmi trestnými body Michael G Duffy, takže v čele soutěže bylo před posledním jezdcem skóre vyrovnané. Edouard Schmitz náročnou pozici zvládl, nechyboval a celkově byl tým z Miami ve druhém kole bezmála o šest sekund rychlejší než trojice Valkenswaardu. Po 12. místě v dlouhodobé části Global Champions oslavili jeho jezdci premiérový triumf v Super Cupu.

Letošní ročník Prague Playoffs byl mimořádně divácky úspěšný. Za čtyři dny prošlo O2 arenou 31.129 návštěvníků, čímž byl překonán divácky nejúspěšnější ročník 2019.

