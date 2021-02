Pracovnu má doma 23 % Čechů, mnohým chybí vhodné místo

Praha - Pracovnu má doma podle průzkumu Skanska Reality zhruba 23 procent Čechů, častěji muži. Od jídelního stolu práci vykonává 16 procent Čechů, každý desátý pracuje z pohovky nebo postele, ukázal průzkum, který má ČTK k dispozici. Nábytkářské řetězce v souvislosti s rozšířením práce z domu zaznamenaly nárůst poptávky po kancelářském vybavení, sdělili ČTK zástupci vybraných obchodních sítí.

Vhodné podmínky pro práci z domu má třetina Čechů. Vyhrazenou pracovnu má 29 procent mužů, ženy v 17 procentech, dvakrát častěji naopak pracují od jídelního stolu. Gauč či postel si pro práci podle průzkumu oblíbili především mladí lidé do 35 let.

Alespoň částečně z domova pracuje v současné době asi 41 procent Čechů. "Lidé se při výběru nového domova zajímají mnohem více o to, jak zde budou moct pracovat," uvedla ředitelka komunikace a marketingu ve Skanka Reality Renata Vildomcová.

S prací z domova je spokojeno zhruba 44 procent lidí od 18 do 35 let, ve skupině nad 54 let je to 27 procent. Obliba home office se liší také podle krajů. Nejčastěji si ji chválí obyvatelé Libereckého kraje, a to ve 46 procentech, podobně je oblíbená u Pražanů, kterých si ji oblíbilo 44 procent. Nejméně vyhovuje lidem ve Zlínském kraji, kde je s ní spokojena pětina respondentů.

Průzkum provedly v prosinci loňského roku společnosti Skanska Reality a Skanska Property prostřednictvím služby Instant Research agentury Ipsos. Zapojilo se do něj 1000 účastníků.

IKEA zaznamenala největší nárůst prodejů pracovních židlí a stolů při druhé vlně pandemie, od října do prosince meziročně stouply asi o 70 procent. "Ve srovnání s jarní vlnou jsme na podzim prodali pracovních židlí a stolů zhruba dvojnásobek. Nyní se poptávka ustálila a je podobná jako ve stejném období loni," uvedl mluvčí IKEA ČR Petr Šašek.

Řetězec Asko-Nábytek eviduje u pracovních stolů růst poptávky o čtyři procenta, u kancelářských židlí o pětinu. Větší zájem zaznamenal i na podzim, ale zvýšená poptávka podle marketingové ředitelky společnosti Andrey Štěpánové trvá. "Vedle kancelářského vybavení kvůli home office nás překvapil také zájem o doplňky a bytový textil, polštáře, deky nebo menší koberce. S tím, jak lidé začali doma trávit více času, uvědomili si, že je pro ně důležité cítit se doma i při práci co nejpohodlněji," dodala.