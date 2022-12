Pracovníci úřadů práce budou mít vyšší příplatky kvůli zátěži, rozhodla vláda

Praha - Pracovníci z úřadů práce by mohli od ledna dostávat víc peněz. Zvednout by se jim měl zvláštní příplatek kvůli zátěži a možnému ohrožení při práci. Pohybovat se má od 750 do 2500 korun. Vyšší výdělek by měli od ledna mít pak manželští poradci či akademici z Univerzity obrany a Policejní akademie. Plat se jim stanoví podle jiné tabulky. Nařízení dnes schválila vláda. Informovala o tom ve výsledcích jednání na svém webu.

Na nízké výdělky, přetížení i výpady klientů si stěžují zaměstnanci úřadů práce a jejich odbory. Kvůli podmínkám a výdělkům odboráři vyhlásili v květnu na několik dní stávkovou pohotovost. Vedení ministerstva práce a úřadu práce na posledním jednání sněmovního sociálního výboru poslancům sdělilo, že řešením by teď od ledna měl být právě zvláštní příplatek.

Podle nařízení výši stanoví úřad podle toho, jak se úředníci dostávají do vypjatých situací, musí zvládat nepředvídatelné či nepřátelské jednání a jsou v ohrožení zdraví či života. Na peníze budou mít nárok ti, kteří pracují s uchazeči o práci a s žadateli o dávky. Příplatek mají dostávat také zaměstnanci, kteří prověřují stav u klientů.

Úředníci z úřadů práce dosud podle nařízení patřili do nejnižší z pěti skupin pracovníků, kteří mohou mít kvůli zátěži zvláštní příplatek. Od ledna se posunou do druhé vyšší skupiny, kde se částka pohybuje od 750 do 2500 korun.

Předpis upřesňuje také odměňování některých profesí. Akademici z Univerzity obrany a Policejní akademie budou mít plat podle stejné tabulky jako jiní učitelé. Přibudou pro ně dvě nově platové třídy - patnáctá a šestnáctá s vyššími částkami. Podle odbornosti a délky praxe by se základ výdělku neboli tarif měl pohybovat od 37.480 do 57.670 korun. Tarify u ostatních pedagogů se neměnily.

Upřesňuje se také hodnocení lidí, kteří nemají požadované vzdělání pro platovou třídu. Doba praxe, která se jim kvůli tomu odpočítává, má odpovídat rozdílu mezi délkou potřebného studia a délkou jejich dosaženého vzdělání.

Manželští a rodinní poradci a také sociální pracovníci ze zdravotnických zařízení se od ledna přesouvají z nižší do vyšší tabulky. Jejich výdělek se tak zvedne.

Kolik peněz bude na příplatky pro úředníky z úřadů práce pro příští rok potřeba, v podkladech k nařízení chybí. Do platů akademických pracovníků Univerzity obrany by mělo příští rok putovat navíc asi 12 milionů korun včetně odvodů a v Policejní akademii asi 4,8 milionu. Do výdělků manželských a rodinných poradců by podle odhadu ministerstva mělo plynout zhruba o 24 milionů víc. Peníze zajistí resorty ze svých rozpočtů.