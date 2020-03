Pracovníci do 50 km od hranice ji mohou překračovat, uvedl Hamáček

Praha - Zákaz vstupu na území České republiky se netýká přeshraničních pracovníků, kteří jsou zaměstnáni ve vzdálenosti do 50 kilometrů od hranice, a to v obou směrech. Takzvaní pendleři se na hraničním přechodu musejí prokázat například pracovní smlouvou nebo potvrzením od zaměstnavatele a průkazem totožnosti. Na briefingu to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na kontrolované rakouské a německé hranice bude muset být podle něj nasazeno 2090 příslušníků armády a ještě více policistů.

Na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci z pátku na sobotu kvůli koronaviru znovu zavedeny kontroly. Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Dalších sedm bude otevřeno pro přeshraniční styk. Uzavření hranic bude podle ministerstva vnitra platit do půlnoci ze středy 18. března na čtvrtek 19. března. Je ale možné tento termín prodloužit.

Zákaz vstupu do ČR se dále netýká mezinárodní nákladní dopravy, pilotů dopravních letadel, diplomatů a jejich rodinných příslušníků, příslušníků záchranné služby nebo expertů v boji proti epidemiím a na humanitární a zdravotnickou pomoc.

Vláda dnes kvůli koronaviru také vyhlásila zákaz vstupu do ČR cizincům z 15 rizikových zemí. Jsou mezi nimi i Rakousko a Německo, dále například Itálie, Španělsko nebo Británie. Českým občanům vláda zakázala cestovat do těchto zemí. Platí ale podobné výjimky jako v případě překračování německých a rakouských hranic. Zákaz vstupu do rizikových oblastí se netýká českých občanů s trvalým pobytem v dané zemi a také cizinců s trvalým či přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat. Cizinci však nebudou po dobu nouzového stavu, který dnes vláda vyhlásila na 30 dní, oprávnění se na české území vrátit.

Na kontrolovaných hraničních přechodech bude nasazeno 2090 armádních příslušníků a ještě více policistů. Opatření bude ministerstvo vnitra průběžně vyhodnocovat. Kdyby se ukázalo, že bude potřeba ubrat či přidat kontrolovaný přechod, je k tomu připraveno. V tuto chvíli o tom ale neuvažuje. Současný stav, co se týče policistů a vojáků na hranicích, je podle Hamáčka možné udržet po celou dobu nutnosti opatření. V případě úplné kontroly hranic by mohly nastat personální problémy.