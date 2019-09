Práce na D1 před Humpolcem začaly kvůli dešti až dnes

Humpolec (Pelhřimovsko) - Změna dopravního značení na D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem začala dnes ráno po 06:30. Řidiči musí počítat s částečným omezením provozu podle postupu prací. ČTK to řekl Jan Peška, ředitel společnosti Gefab, která značení provádí. Práce měly začít v sobotu, ale neumožnil to déšť. Změna značení má zahájit modernizaci asi osmikilometrového úseku dálnice, kterou bude provádět firma Eurovia CS.

"Děláme vodorovné značení i provizorní svodidla. Zatím tam neprší. V obou směrech už se intenzivně pracuje. Jak to bude dál, o tom bohužel nemůžeme rozhodnout my, ale počasí," řekl Peška. Dálnice by měla být připravená před pondělní dopravní špičkou.

Součástí rekonstrukce tohoto dálničního úseku bude přestavba dvou nadjezdů, které jsou na 83,8 kilometru a na 88,4 kilometru. Opravy se budou týkat také mimoúrovňových křižovatek, inženýrských sítí a odvodnění. Asfaltový povrch dálnice nahradí cementobetonový. Práce za 1,097 miliardy korun mají skončit v listopadu 2021.

Na dálnici D1 je opraveno 90 kilometrů. Na dalších 61 kilometrech stavbaři pracují. Na desetikilometrový úsek mezi exity 168 Devět křížů a 178 Ostrovačice ŘSD vybírá dodavatele.