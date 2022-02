PPF věnuje 100 milionů korun na vzdělávání dětí uprchlíků z Ukrajiny

Praha - Finanční skupiny PPF a Nadace The Kellner Family Foundation dají 100 milionů korun na vzdělávání a začlenění dětí uprchlíků z Ukrajiny, která v současnosti čelí ruské invazi. Dnes se na tom dohodly s ministrem školství Petrem Gazdíkem (STAN). Smlouva o poskytnutí stomilionového daru bude podepsána v příštích dnech, uvedla PPF na webu.

Jakým způsobem budou moci základní školy žádat o peníze z daru bude upřesněno po zpracování potřebné právní dokumentace, uvádí PPF. Dodala, že další společnosti ze skupiny připravují vlastní projekty pomoci, včetně zaměstnaneckých sbírek a dobrovolnického zapojení zaměstnanců.

Kromě PPF ohlásila finanční pomoc Ukrajincům řada dalších českých firem a podnikatelů. Vlastník internetové společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič minulý týden oznámil, že hodlá poskytnout na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 23 milionů korun. O milion korun více vyčlenil na zajištění pomoci internetový prodejce Alza.cz. Přes 20 milionu korun dala na okamžitou humanitární pomoc Ukrajině také investiční skupina Pale Fire Capital.

Finanční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. PPF působí i v Rusku, a to prostřednictvím splátkové společnosti Home Credit, nemovitostní skupiny PPF Real Estate Holding, agroholdingu RAV Agro či menšinového podílu v těžební společnosti Polymetal International. Majoritním vlastníkem PPF byl až do své tragické smrti loni v březnu nejbohatší Čech Petr Kellner. Správcem pozůstalosti je vdova Renáta Kellnerová.