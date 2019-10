PPF odmítla, že by chtěla po nákupu Novy ovlivňovat politiku

Praha - Investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera odmítla, že by její nákup společnosti CME včetně televize Nova směřoval k ovlivňování politiky. Nákup Central European Media Enterprises (CME) je dobrou příležitostí pro investici, uvedla firma na twitteru. Reagovala tak na vyjádření některých mediálních analytiků, že transakce může být vedena snahou získat vliv v mediálním prostoru. Podle německého listu Handelsblatt se Kellner stane "televizním králem východní Evropy".

"Tvrzení, že nákup CME míří na ovlivňování politiky, je mylné. Při nákupu (telekomunikačního operátora) O2 také někteří psali nesmyslná obvinění, že ji kupujeme pro někoho dalšího, že přestaneme v O2 vyplácet dividendy, nebo že PPF nerozumí telco byznysu. Nic z toho nebyla pravda," uvedla PPF. O podpisu smlouvy o převzetí CME informovala PPF v neděli večer. Za firmu provozující televizní stanice v Česku, Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku zaplatí 2,1 miliardy dolarů (48,3 miliardy Kč). Obchod ještě podléhá schválení regulačních orgánů.

Propojování telekomunikací a obsahu je světovým trendem, uvedla také PPF. Poukázala na to, že americká telekomunikační firma AT&T loni převzala mediální společnost Time Warner. "Televize je stále lukrativní byznys, jehož spojení s telekomunikacemi dává velký smysl. Vidíme nákup CME jako dobrou příležitost pro investici," napsala PPF. CME označila za jednoho z nejlepších výrobců televizního obsahu ve střední a východní Evropě.

Možnost vnímat akvizici CME skupinou PPF nejen jako klasický obchod, ale i jako snahu získat důležité vlivové médium, dnes zmínil mediální expert Jan Potůček. "Každá silná investiční skupina v České republice má vlastní média a rozhodně je nelze považovat za hlavní zdroj zisků. U médií se vlastnický efekt neměří pouze na peníze, ale především na vliv," uvedl. Podobně se vyjádřil mediální analytik Milan Šmíd. "Podle mého názoru zde jistý politický důvod může být, ale zda se tato spekulace potvrdí, na to musíme vyčkat, zda se na Nově opět objeví politická publicistika," napsal.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky varoval před dalším podkopáním důvěry v nezávislost médií. "Poslední roky ukázaly, že situace, kdy největší podnikatelé a jejich skupiny skupují nejvlivnější média v zemi, zásadním způsobem podkopává důvěru v jejich nezávislost a vytváří tlak i na samotné novináře. Poslední transakce Petra Kellnera pokračuje v této cestě," uvedl ředitel fondu Josef Šlerka. Vyzval zároveň PPF k vyjádření, že pro ni vysílání Novy a televizních stanic v dalších zemích nebude nástrojem prosazování obchodních, finančních a politických zájmů.

Změna vlastníka CME není překvapením, píše slovenský list Sme

Ohlášená změna vlastníka společnosti Central European Media Enterprises (CME), která provozuje televizní stanice kromě jiného v Česku a na Slovensku, není překvapením. Napsal to dnes slovenský list Sme v reakci na oznámení, že na převzetí CME se dohodla investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Podle listu Denník N, pokud by nový vlastník začal uplatňovat svůj vliv na obsah vysílání slovenské televize Markíza ze skupiny CME, tak se to neprojeví brzy, transakce ještě není uzavřena.

"O tom, že se Američané pokoušeli v balíku zbavit televizí v Evropě spadající pod CME, se vědělo dávno. A stejně není šokující informace posledních dnů, že si na Markízu, Novu a další brousili zuby domácí hráči," uvedl list Sme na svém webu.

Deník si všímá Kellnerova prohlášení, že cílem transakce je využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí. "Nezbývá než však věřit, že synergie mezi svými byznysy nebude hledat i při tvorbě, případně netvorbě, obsahu," napsal deník.

"Kauza se stává kauzou, až když se objeví o sedmé večer ve večerních zprávách na Markíze. Tuto větu si lidé ze zákulisí slovenské politiky říkají léta. Ani série článků na zpravodajských webech neohrozí kariéru politika tak, jak když o jeho problémech začne informovat nejsledovanější televize na Slovensku," napsal list Denník N.

List citoval bývalého šéfa Markízy Václava Miku, který si nemyslí, že by Kellner měl zájem zasahovat do zpravodajství této slovenské televize. "I CME měnila vlastníky, i za mého působení v Markíze, a nesetkal jsem se s tím, že by někdo z akcionářů vstupoval do zpravodajství," řekl Mika.

Slovenská média připomínají, že o Markízu se dříve zajímala i finanční skupina Penta. Markízy se na Slovensku týká i médii pozorně sledované soudní líčení, ve kterém bývalý šéf této televize a exministr hospodářství Pavol Rusko čelí spolu s podnikatelem Marianem Kočnerem obžalobě z padělání směnek v hodnotě téměř 69 milionů eur (1,76 miliardy Kč).

Proplacení směnek vymáhala i od Markízy jedna z firem Kočnera, který je obžalován také z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka. Rusko podle prokurátora směnky nepodepsal v roce 2000, jak je na nich uvedeno, ale až po roce 2013, kdy už nebyl ředitelem ani spolumajitelem Markízy. Rusko na směnkách vystupuje jako dlužník a Markíza jako ručitel. Soud první instance ještě loni nařídil jednu ze zmíněných směnek proplatit, odvolací soud ale rozhodování v případu přerušil až do skončení líčení o zmíněné obžalobě.

Handelsblatt: Kellner bude televizním králem, jeho vliv vzroste

Berlín - Nejbohatší Čech Petr Kellner se podle německého listu Handelsblatt díky převzetí mediální společnosti Central European Media Enterprises (CME) stane "televizním králem východní Evropy". Handelsblatt dnes rovněž upozornil, že Kellner touto akvizicí posiluje svůj politický vliv.

Kellnerova investiční skupina PPF ohlásila dohodu o převzetí CME v neděli večer. CME vlastní v České republice televizi Nova a další stanice, působí také v Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku.

"Petr Kellner je v cíli svých televizních snů," napsal dnes Handelsblatt. "Koupí CME posiluje svůj politický vliv ve střední a východní Evropě," uvedl rovněž.

List poznamenává, že Kellner udržuje úzké kontakty s politickými špičkami v České republice i v dalších zemích. Televizní pořady společnosti CME se podle Handelsblattu sice soustředí na zábavu, hrají však také důležitou roli při prosazování politických cílů.

Součástí CME v České republice je společnost CET 21, která je držitelem licencí na vysílání televizních stanic Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Nova 2, Nova Action, Nova Gold a Nova International.

"Nákupem CME, respektive jejích mediálních aktivit v pěti evropských zemích, sledujeme především cíl doplnit náš telekomunikační byznys ve střední a východní Evropě. Chceme využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí. Motivem je tedy především rozvíjení telekomunikačního a mediálního byznysu. CME je dobře fungující společností a po jejím převzetí neplánujeme žádné překotné zásahy do jejího fungování," uvedl v neděli Kellner.

Kellnerova skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství a působí ve 23 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe.

PPF odmítla, že by chtěla po nákupu Novy ovlivňovat politiku