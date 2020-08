Pozůstalí a zranění po požáru v Bohumíně dostanou finanční pomoc

Bohumín (Karvinsko) - Moravskoslezský kraj dá pozůstalým po tragickém požáru v Bohumíně na Karvinsku 100.000 korun, částku 50.000 korun dostanou zranění. Finančně by jim měl pomoci také stát. Novinářům to dnes řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Kraj podobně postupoval i po loňské střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava. Při požáru zemřelo 11 lidí, dalších deset bylo zraněno.

"Připravujeme za kraj finanční podporu tak, jak to bylo v rámci případu fakultní nemocnice. To znamená 100.000 pozůstalým a 50.000 zraněným," řekl Vondrák.

Podle místopředsedkyně vlády Aleny Schillerové (ANO) na místo tragédie přijede zástupce Probační a mediační služby ČR. "Bude poskytovat pomoc těm pozůstalým. Bude jim radit, jak postupovat, a zítra (v pondělí) hned zasedá probační a mediační služba, která vlastně spravuje fond na oběti pro pozůstalé po trestných činech, protože víceméně je už hodně pravděpodobné (...), že to byl žhářský čin," řekla Schillerová. Přesnou výši podpory zatím nechtěla specifikovat.

"Viděla jsem na místě samém tu tragédii a vlastně tu hrůzu, jsem z toho naprosto zdrcená," uvedla Schillerová. Pozůstalým vyjádřila podporu a slíbila maximální pomoc. "Je jasné, že jim ztrátu blízkých nikdy vynahradit nemůžeme," doplnila. První peníze by se podle ní k lidem mohly dostat velmi rychle.

Místostarosta Igor Bruzl (ČSSD) řekl, že návrat do bytů zřejmě nebude tak jednoduchý, jak se zpočátku očekávalo. "Zařizujeme tady naproti v stacionáři Salome krizové centrum, kde sedí obyvatelé toho domu. Budou se registrovat u našich pracovníků sociálního odboru a odboru správy domů. My s nimi budeme chodit na místo zjišťovat ten rozsah škod. Nebude možné v nejbližších minimálně dvou možná i třech dnech tam obnovit dodávku elektrické energie," uvedl Bruzl. Podle něj město zřídilo krizovou linku s číslem 731 531 731. Budou tam moci řešit další vývoj situace i případnou potřebu ubytování. "Apeloval bych, aby na tu linku nikdo nevolal, kdo chce poskytnout nějakou pomoc, protože zatím si vystačíme a potřebujeme v prvé řadě zjistit od těch lidí, co doopravdy potřebují," řekl Bruzl. V městském domě se nachází 60 bytů a jeden nebytový prostor. Radnice v něm eviduje 128 přihlášených nájemníků.

Požár vypukl v Nerudově ulici v části Nový Bohumín krátce před 18:00, konkrétně v 11. patře. Šest lidí, včetně tří dětí, zemřelo v bytě. Dalších pět lidí poté, kdy se snažili před ohněm uchránit skokem z domu. Během požáru bylo deset lidí zraněno, včetně dvou hasičů a policisty. V nemocnicích zůstávalo dnes dopoledne pět lidí.