Poznar dal nejrychlejší gól sezony a Zlín vyhrál v Karviné 2:0

Karviná - Fotbalisté Zlína zvítězili v 9. kole první ligy v Karviné 2:0 a po třetí výhře za sebou se posunuli na páté místo neúplné tabulky. "Ševci" rozhodli už v úvodních devíti minutách. Po 35 sekundách otevřel skóre Tomáš Poznar, který vstřelil nejrychlejší gól ligové sezony. Stejný hráč pak za chvíli opět po přihrávce Youby Dramého zvýšil. Kvůli opatřením proti koronaviru se hrálo bez diváků.

Karvinští, kteří předtím porazili Zlín třikrát za sebou při skóre 8:1, doma v lize nebodovali s "Ševci" vůbec poprvé po předchozích čtyřech výhrách. V tabulce jsou Slezané desátí.

Zlín přijel do Karviné povzbuzen výhrou 1:0 nad Plzní z minulého týdne, kterou mu gólem zajistil Poznar. Dvaatřicetiletý útočník potvrdil dobrou formu i dnes. Odražený míč mu poslal hlavou do běhu Dramé, a i když byl Poznar tísněn dvěma protihráči, z hranice vápna zamířil po zemi přesně k pravé tyči. Trefil se po 35 sekundách a o 10 vteřin překonal dosavadní nejrychlejší gól této ligové sezony v podání slávisty Tecla.

V deváté minutě se Poznar radoval znovu. Jiráčkův dlouhý pas do pokutového území posunul Dramé na nabíhajícího útočníka Zlína a ten obstřelil vyběhnuvšího Neumana. Dal svůj pátý gól v ligové sezoně.

Ve 32. minutě mohl snížit Ostrák, který zhruba z 20 metrů trefil břevno. Gólman "Ševců" Dostál měl štěstí, že se poté míč odrazil od jeho těla do vzduchu a balon chytil. V závěru poločasu se neprosadil ani Ndefe, jehož ránu Dostál lapil.

Trenér Karviné Jarábek zareagoval o přestávce dvojím střídáním, domácímu se ale dlouho nedařilo dostat se ke střele. Naopak mohli sami inkasovat v 57. minutě, Jiráček však jen trefil vracejícího se Šindeláře.

V 73. minutě se už Karvinští radovali z gólu střídajícího Guby, což rozhodčí Orel potvrdil i po shlédnutí opakovaného záznamu. Domácí Papadopulos se však přiznal, že míč prodloužil hlavičkou on a ne hostující Buchta a sudí tak kvůli ofsajdu nakonec branku neuznal.

V 80. minutě nesnížil ani Bartošák, který po nepřímém kopu z pokutového území trefil jen hráče ve zdi. V závěru utkání se v karvinském dresu dostal na hřišti Soufiane Dramé, bratranec francouzského útočníka Zlína Youby Dramého.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Velmi těžko se mi to hodnotí, bylo to podobné jako v před týdnem Olomouci. V deváté minutě prohráváme 0:2, to by se nám nemělo stávat. Není možné, že se dostane Poznar v první minutě sám za obranu a pohodlně si dojde ke gólu až do pokutového území. U druhého gólu jsme udělali podobnou chybu. Zlín se stáhl dozadu a hrál na brejky. Bohužel Ostrák trefil břevno a Ndefe nevyužil velkou šanci. O přestávce jsme poslali do útoku Tavarese a Gubu, ten tlak byl ale jen platonický, moc šancí jsme neměli. Guba dal sice gól, ale Michal Papadopulos se přiznal, že míč tečoval, což je obrovské gesto fair play. Je nejen vynikající, ale i čestný hráč a prostě cítil, že se musí přiznat. Já jen doufám, že se nám to taky někdy vrátí a soupeř se přizná k něčemu podobnému."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Dnes jsme vyhráli, protože umíme hrát dobře na brejky a situace gólově dohrát. Já vždy říkám, že je lepší dát vítězný gól v 90. minutě a ne na začátku, protože pak se o výhru strachujete. Pro nás to bylo obrovsky těžké utkání, v Karviné je spousta zkušených hráčů s výborným Papadopulosem na hrotu. Navíc všichni jejich hráči jsou herní, snaží se něco vymyslet. Navrhl bych Papimu (Papadopulosovi) cenu fair play, že se rozhodčímu přiznal, že míč na Gubu hlavou prodloužil on a ne náš hráč. Je to neobvyklý čin, který se u nás v Česku nevidí. Bude asi těžké ho obhajovat v kabině Karviné po tak vypjatém konci zápasu. Ale já Michala dobře znám z Baníku Ostrava jako mladého kluka a už v té době byl velice férový a čestný hráč."

MFK Karviná - Fastav Zlín 0:2 (0:2)

Branky: 1. a 9. Poznar. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hájek - Dorušák (video). ŽK: Smrž - Hlinka, Procházka, Fantiš, Kolář. Bez diváků.

Karviná: Neuman - Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik (46. Guba) - Smrž (46. Tavares) - Ostrák (86. S. Dramé), Herc (82. Haša), Qose, Bartošák - Papadopulos. Trenér: Jarábek.

Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš, Conde, Hlinka (90.+1 Kolář), Jiráček - Y. Dramé (86. Janetzký), Poznar (88. Toutou), Čanturišvili. Trenér: Páník.