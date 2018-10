České Budějovice - Pozice českobudějovického primátora by měla zůstat hnutí ANO. Dohodli se na tom zástupci čtyř politických subjektů, které patrně vytvoří koalici. O spolupráci ve vedení Českých Budějovic jednají ANO, hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN. Každý koaliční partner by měl získat i pozici náměstka primátora. ČTK to dnes řekl předseda HOPB Ivo Moravec. Nová koalice by měla 27 ze 45 zastupitelů.

"Domlouvali jsme se i na rozložení zástupců v radě města. Ale konkrétnější poměr zastoupení v tomto orgánu zatím nebudeme zveřejňovat," uvedl Moravec. Funkci primátora zastává Jiří Svoboda, který vedl i kandidátní listinu ANO.

V komunálních volbách v Českých Budějovicích získalo ANO 12 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo HOPB s devíti mandáty. Třetí ODS bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KSČM. Šesté je spojenectví STAN a Čistých Budějovic, které tvoří hlavně zástupci TOP 09 a KDU-ČSL, se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice Společně pro Budějovice rovněž se třemi zastupiteli.

ANO prosazovalo nejprve koalici tří nejsilnějších subjektů, kterou však po několika dnech odmítlo HOPB. Podle Moravce má nově se rýsující aliance i podobné programové priority. ANO s HOPB se jen rozchází na otázce MHD, konkrétně jde o průjezd autobusů na náměstí přes Krajinskou ulici, kam dříve doprava nesměla. "Ale i v tomto bodě se blížíme ke shodě," řekl Moravec.