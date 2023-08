Pozemní tým českých hasičů vyrazí do Řecka na pomoc s požáry dnes po poledni

Praha/Podivín - Pozemní tým českých hasičů vyrazí do Řecka na pomoc s likvidací požárů dnes hodinu po poledni z Podivína na Břeclavsku. Posléze odletí i odřad pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk, zamíří na letiště Tatoi severně od Atén. Pozemní odřad, který čítá 64 lidí a 33 kusů zásahové a další techniky, by měl do Řecka dorazit ve středu večer. Místo působení bude ještě upřesněno. ČTK to dnes sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová. Požáry sužují Řecko celé léto, nový požár se v noci z neděle na pondělí rozhořel v oblasti Bojótie západně od Atén, Řekové požádali v pondělí odpoledne o pomoc.

Modul pozemního hašení je podle mluvčí v pohotovosti od druhé poloviny července, kdy situace s požáry v Řecku eskalovala poprvé. Odřad čítá 53 hasičů, sedm záchranářů a čtyři členy podpůrného týmu servisních pracovníků výrobců zásahových vozidel. "Připraveny jsou tři hasební segmenty, v každém jsou tři cisternové automobilové stříkačky, čtyřkolka s výbavou na hašení lesních požárů, dopravní automobily a vše doplňují další vozidla logistiky," uvedla mluvčí.

Součástí je také tým pražské zdravotnické záchranné služby s vozidlem Fénix, který zajistí hasičům zdravotnickou podporu. Celý modul je podle mluvčí koncipován tak, aby byl maximálně soběstačný pro nasazení po dobu až deseti dnů.

Do Podivína bude dnes technika z jednotlivých krajů najíždět mezi 12:00 a 13:00. "Bude následovat nástup odřadů, čtení rozkazu a společný odjezd kontingentu," sdělila mluvčí. Posádka s vrtulníkem odletí po zajištění nezbytných administrativních úkonů posléze, dodala. Odřad pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk zahrnuje kromě šestičlenné letecké posádky devět hasičů.

Řecko se potýká s rozsáhlými požáry od poloviny července, kdy zasáhly střední a jižní část ostrova Rhodos. Hořelo například i u severovýchodního řeckého přístavního města Alexandrupoli, kde se ale oheň podařilo dostat z velké části pod kontrolu. Nový požár se v noci z neděle na pondělí rozhořel v oblasti Bojótie západně od Atén, další požáry vypukly v pondělí odpoledne na druhém největším řeckém ostrově Euboia a také v přírodním parku Dadia na severovýchodě Řecka.