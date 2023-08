Požáry na Havaji zničily i díla českých sklářů

Silné požáry na havajském ostrově Maui zničily i šest skleněných plastik českých uměleckých sklářů v hodnotě přes osm milionů korun ve výstavní síni The Holle Gallery ve městě Lahaina (na archivním snímku). Shořela i celá galerie.

Praha - Šest skleněných plastik českých uměleckých sklářů nenávratně zničily silné požáry na havajském ostrově Maui. Žárem zcela roztavené byly skleněné sochy trojice českých umělců Vlastimila Beránka, Jaroslava Proška a Ely Smrček, jejich hodnota byla přes osm milionů korun. Popelem lehla i celá výstavní síň The Holle Gallery ve městě Lahaina. ČTK to dnes řekl Marek Landa, majitel společnosti Crystal Caviar, která umělce zastupuje.

Požáry na havajském ostrově Maui mají k dnešku přes stovku lidských obětí, škoda jen na pojištěném majetku na ostrově podle odhadů činí 3,2 miliardy dolarů (asi 70,7 miliardy korun). Plameny zničily nebo poškodily 2200 budov.

"S The Holle Gallery na Havaji spolupracujeme už čtyři roky. V době požáru jsme měli v rámci jejich expozice vystaveno celkem šest uměleckých exponátů. Byly to lité skleněné sochy. V uměleckém měřítku jde o ztrátu nevyčíslitelnou, žádný umělec už nikdy podruhé identický kus nevyrobí," řekl Landa. S majiteli galerie je v trvalém spojení, zatím ale na ostrov není možné jet. "My jsme přišli o umění, oni však přišli o daleko víc, o své domovy, mnozí z jejich blízkých dokonce o život. Snažíme se jim proto alespoň na dálku pomoct a přispět k tomu, aby jejich galerie mohla být znovu vybudována," doplnil.

Vlastimil Beránek se specializuje na velké kusové plastiky z odlévaného skla. Je mimo jiné autorem největší leštěné plastiky z odlévaného skla na světě, která ve šluknovské společnosti Crystal Caviar vznikla pro český pavilon na výstavě Expo 2020 v Dubaji a která vážila 243 kilogramy. Na Expu vystavovali i další dva umělci. Jaroslav Prošek je Beránkovým žákem a jeho tvorba je specifická tím, že mimo sklo pracuje také s dalšími materiály, mezi které patří práce se dřevem subfosilního dubu, starého 6500 let. Vytváří tak neopakovatelné kombinace, kterým říká křišťálová dvojčata, kdy je jedna socha vyrobena ze subfosilního dubu a její identická sestra z křišťálu.

Trojlístek uměleckých sklářů, vystavujících na Havaji, doplňuje Ela Smrček, jejíž křišťálová tvorba soch, inspirovaná mořskými hlubinami a přírodou, pravidelně přináší pozvánky na světové umělecké výstavy, uvedl Landa.