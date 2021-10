Požár výrazně poničil v Římě most z 19. století

Požár mostu Ponte dell'Industria (Průmyslový most), zvaného též Ponte di ferro (Železný most) 3. října 2021 v Římě.

Řím - Rozsáhlý požár v noci na dnešek výrazně poničil v Římě most postavený v polovině 19. století. Při neštěstí nebyl nikdo zraněn, ale most přes řeku Tiberu je tak poškozený, že bude trvat zřejmě několik měsíců, než bude znovu otevřen, informovala italská tisková agentura ANSA.

Požár mostu Ponte dell'Industria (Průmyslový most), zvaného též Ponte di ferro (Železný most), vypukl v sobotu před půlnocí. Hasiči s ním bojovali několik hodin a preventivně evakuovali tři noční kluby v blízké čtvrti.

Příčina ohně zatím není známá, podle prvních odhadů hasičů ale mohl být způsoben explozí plynového vařiče. V blízkosti mostu totiž přespávají bezdomovci.

Hasiči na twitteru uvedli, že most byl uzavřen, protože hrozí zřícení některých jeho částí. Zakázána je zatím i lodní doprava pod ním.

Most dlouhý 131 metrů a sedm metrů široký byl slavnostně otevřen v roce 1863. Původně sloužil jako železniční most, posléze byl předělán na most pro auta a pro pěší.