Požár v NP se v noci nerozšířil, kraj vyhlásí zákaz vstupu do lesů

Krajský úřad Ústeckého kraje nevydal plošný zákaz vstupu do lesů na území kraje a ani tak výhledově činit nebude. Uvedl to dnes úřad na webu poté, co se objevily informace o plošném zákazu vstupu do lesů v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko.

"Krajský úřad Ústeckého kraje doposud nevydal žádný plošný zákaz vstupu do lesů na území Ústeckého kraje a ani tak výhledově činit nebude," uvedl úřad.

Zákaz vstupu do lesů by se dotkl v jednom okamžiku celého území kraje, tedy i těch lokalit, kde nehoří. Lesy jsou přitom na velkém území kraje v Krušných horách, které patří mezi turistické oblasti, v Českém středohoří a na dalších místech.

O zákazu vstupu mluvil ještě dnes dopoledne ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Správa národního parku na facebooku informovala, že na základě informací z terénu uzavírá několik turistických tras, a to zelenou Hájenky - Mezní můstek, žlutou Hájenky - Janovská rozhledna, červenou Mezní Louka - Šaunštejn a zelenou Mezní Louka - Hluboký důl.

Na vyhlášení zákazu vstupu do lesů v Ústeckém kraji se domluvil podle hejtmana Jana Schillera v úterý krizový štáb. "Hasiči nás osloví s tím, že bychom měli vydat zákaz vstupu do lesů a až tuto žádost obdržíme, tak to pan ředitel krajského úřadu (Jiří Holub) vyhlásí a my o tom budeme informovat všechny dotčené obce," řekl dnes ráno ČTK hejtman Schiller (ANO).

Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček v Radiožurnálu dnes řekl, že nevydání zákazu vstupu do lesů nebude mít na hašení vliv. "Není to podstatné, policie hlídá přístupové trasy, lidi by tam neměli být, je to rozhodnutí rady kraje, asi to důsledně zvážili, na hasební zásah to nebude mít vliv," řekl Vlček.

Do vytváření protipožárních pásů v Národním parku České Švýcarsko se v noci zapojily tři těžební stroje státního podniku Lesů ČR. Vytěžené pásy dřeva podle Vlčka mohou pomoci, ale jen v případě, že nebude foukat silný vítr. Podle předpovědi meteorologů se dnes na Děčínsku čeká mírný vítr s rychlostí dva až šest metrů za sekundu.