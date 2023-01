Požár v Hřensku podle hasičů ukázal, že právní předpisy jsou nedostatečné

Praha - Přestože Národní park České Švýcarsko formálně splnil veškeré požární předpisy, některé dílčí nedostatky v plnění požární prevence měly zásadní vliv na šíření požáru. Vyplynulo to z analýzy, kterou o zásahu při nejrozsáhlejším lesním ohni v historii ČR vypracovali hasiči. Na dnešní tiskové konferenci to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Podle jeho náměstka Petra Ošlejška je proto nutné lépe nastavit právní předpisy o požární ochraně v lesích. Hasiči by také chtěli, aby v ČR vzniklo Středoevropské centrum pro hašení lesních požárů. Správa parku zatím analýzu hasičů nemá k dispozici, řekl dnes ČTK její mluvčí Tomáš Salov.

Zásah hasičů v Českém Švýcarsku podle Vlčka komplikovaly nedostatečně průjezdné cesty nebo nedostatek zdrojů požární vody. Park také učinil některá opatření, která práci sboru omezovala. "Jedná se například o nařezání stromů napadených kůrovcem, kdy hrozí nebezpečí pádu na zasahující hasiče," uvedl Vlček.

Z analýzy vyplynulo, že například nejsou definována jasná pravidla pro vytváření požárních pásů - rozhraní mezi lesem a obydlenou oblastí. Nedostatečně popsáno je zásobování požární vodou, přístupové komunikace, včasná detekce požárů a zpracování dokumentace zdolávání požáru. Podle Ošlejška se novými právními předpisy má zabývat meziresortní skupina. První výsledky by mohla mít v polovině roku.

Těžaři už několik dílčích zásahů kolem obydlených oblastí udělali, řekl dnes ČTK mluvčí správy národního parku Salov. "Je pravda, že tam nejsou pravidla úplně jasně definována a bude možné je nějakým způsobem definovat nejspíše v okamžiku, až budeme mít k dispozici všechny analýzy a posouzení," uvedl mluvčí s tím, že správa parku zatím analýzu hasičů nemá k dispozici. Správa má také například zadanou studii lesních ekosystémů, ze které získá další poznatky, jak v okolí obcí postupovat. Hotová bude zhruba v březnu. Podle Salova je k požárům náchylný celý region a bude zapotřebí mix opatření.

Hasiči mají k dispozici mapu vodních zdrojů i cest, po kterých se mohou při zásahu v rezervaci pohybovat, řekl Salov. "Tento poklad do loňského požáru nebyl nikdy nikým rozporován," dodal mluvčí. "Nikdy jsme ze strany hasičů nedostali požadavek, abychom na dokumentaci něco měnili," doplnil. Složky IZS se podle něj mohou pohybovat i po cestách, které v dokumentaci nejsou zahrnuty. K výroku Vlčka, že se v oblasti požáru vyskytovaly nařezané stromy. Salov uvedl, že šlo o několik kusů odkorněných modřínů, které navíc požár ustály. Nejsou totiž náchylné na parazitické houby a trvá mnohem déle, než samovolně spadnou, jsou tedy stabilnější.

Požár v národním parku podle Vlčka také ukázal, že je nezbytně nutné modernizovat zajištění letecké hasičské služby. Potřeba jsou vrtulníky, které mohou hasit objemem vody větším než 3000 litrů. "My jsme byli v situaci, kdy se používají letadla, která jsou stará desítky let a která mají hasicí schopnost do tisíce litrů. U vrtulníků je to obdoba, " uvedl Vlček. Hasební kapacity jsou podle něj nedostatečné.

Řešením je podle ředitele zažádat o peníze z fondů Evropské unie, která letecké hašení požárů podporuje. Na letošní rok získal sbor grant na dva letní měsíce, jedná o rozšíření. "Do budoucna bychom také chtěli, aby v České republice vzniklo takzvané Středoevropské centrum pro hašení lesních požárů, které by zasahovalo i do Polska, na Slovensko, do Maďarska, případně do Rakouska," uvedl.

Požární zásah v Českém Švýcarsku v červenci a srpnu loňského roku komplikovaly sucho a vítr. Oheň zasáhl podle Vlčka všechna tři lesní patra - byl pozemní, korunový a nakonec i podzemní, tedy kořenový. Rozrostl se na plochu 1100 hektarů, hasiči pak zasahovali na území o rozloze 3600 hektarů.