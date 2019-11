Požár pečovatelského domu v Praze 9 nepřežila jedna obyvatelka

Praha - Jedna z obyvatelek domu s pečovatelskou službou v Praze Černém Mostě nepřežila požár, který dnes vypukl v jejím bytě. Hasiči a policisté kvůli ohni evakuovali z osmipatrového domu na 90 lidí, z toho 40 bylo na invalidním vozíku. Záchranáři ošetřili pět lidí, kteří se nadýchali zplodin, nikoho z nich ale nepřevezli do nemocnice. Se zhruba pětatřicetiletou ženou zahynul i její asistenční pes. ČTK to řekli mluvčí záchranné služby a policie Jana Poštová a Jan Rybanský. Co bylo příčinou požáru a jakou způsobil škodu, vyšetřovatelé zjišťují.

Hasiči byli podle svého mluvčího Martina Kavky přivoláni k požáru kolem 02:30, na místě zasahovaly tři profesionální a dvě dobrovolné jednotky a požár dostaly pod kontrolu před 03:00. "Jednalo se o dům s pečovatelskou službou plnou imobilních osob a vozíčkářů. Velitel zásahu rozhodl o celkové evakuaci domu," sdělil krátce po požáru Kavka. Evakuovaní obyvatelé domu strávili dobu do uhašení požáru v evakuačních autobusech a do svých bytů se začali vracet před 05:00.

Podle Rybanského policisté a hasiči přistoupili k evakuaci všech obyvatel domu kvůli tomu, že prostory byly značně zakouřené a pohyb uvnitř byl možný pouze v dýchacích přístrojích. Současně upřesnil počet zachráněných, hasiči původně informovali o 70 evakuovaných. Podle policejního mluvčího bylo z domu zachráněno také deset asistenčních psů, čtyři kočky, papoušek a ještěr.

"Na místě zemřela zhruba pětatřicetiletá žena a ošetřovali jsme i pět osob, nicméně do nemocnice jsme nikoho netransportovali. Podali jsme kyslík, kyslíkovou terapii a nebylo nutné je hospitalizovat," doplnila mluvčí záchranné služby.