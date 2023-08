Atény/Praha - Požár na severovýchodě Řecka není ani po 11 dnech pod kontrolou. V pondělí ještě zesílil a nyní s ním bojuje na 500 hasičů včetně těch ze zahraničí, informovala dnes agentura AP. Na místě jsou i hasiči z Česka, pozemní tým chrání evakuační cestu od požárů u tureckých hranic. Poprvé byly dnes v Řecku nasazeny české nádrže na vodu pro vrtulníky, takzvané flexi tanky, uvedla mluvčí českých hasičů Martina Götzová. Řecká vláda bude jednat o pomoci oblastem zničeným požáry.

Podle posledních údajů unijního systému Copernicus požáry na severovýchodě Řecka zničily do pondělní půlnoci zhruba 800 kilometrů čtverečních lesů a polí. V posledních dnech je situace nejhorší v oblasti u turecké hranice a v národní parku Dadia. Minulý týden tam zahynulo v souvislosti s požáry 20 lidí.

Na místě od pondělí zasahuje skoro 500 hasičů, kterým ze vzduchu pomáhá deset vrtulníků a letadel. Na místě jsou mimo jiné i hasiči ze zahraničí včetně Česka. "Situace v Řecku není stále jednoduchá a požáry nejsou plně pod kontrolou," uvedla Götzová.

Při teplotách okolo 36 stupňů Celsia 30 českých hasičů chrání jedinou evakuační cestu od požárů, pohybují se v okolí obce Kotronia nedaleko tureckých hranic. Nádrže na vodu poskytnuté českým týmem jsou umístěny u požáru v parku Dadia, využívají je zahraniční vrtulníky. Nádrže předtím neměly využití, protože český vrtulník Black Hawk nabíral vodu z moře. Český vrtulník byl dnes po pondělní kontrolní odstávce opět nasazen u požárů severně od Atén, uvedli hasiči.

Češi v Řecku se také připravují na páteční střídání pozemních týmů, technika zůstává na místě. Šedesátka českých hasičů a záchranářů bude u města Alexandrupoli pomáhat nejspíš do 11. září, uvedla dnes Götzová. Vrtulník Black Hawk by měl v Řecku naposledy pomáhat v pátek, v sobotu 2. září se bude vracet do ČR, dodala mluvčí.

Hoří stále také u Atén v národním parku Parnitha či ve středním Řecku. Mluvčí Evropské komise Balázs Újvári dnes požáry v Řecku označil za "největší zaznamenaný požár v Evropské unii". Evropská unie má kvůli lesním požárům flotilu 24 letadel a čtyř vrtulníků, které poskytují členské státy EU. V Řecku teď zasahuje 11 strojů, tedy téměř polovina unijní flotily, cituje Újváriho deník Le Monde a dodává, že do roku 2030 by EU chtěla zřídit a financovat vlastní letku.

Vláda premiéra Kyriakose Mitsotakise dnes projednala opatření na pomoc regionům zasaženým požáry. Situací se bude tento týden zabývat i parlament. V pátek Mitsotakis navštíví ostrov Rhodos, kde silné požáry zuřily v červenci.