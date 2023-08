Požár na Havaji má už 93 obětí, může ještě zásadně vzrůst

Honolulu (USA) - Požár na Havajském ostrově Maui si vyžádal nejméně 93 obětí na životech. Informovaly o tom zahraniční agentury s odvoláním na místní úřady. Podle havajského guvernéra Joshe Greena může ale bilance ještě zásadně vzrůst. Pohřešují se stovky lidí a psovodi pátrající po nezvěstných zatím prošli jen tři procenta spálené oblasti, uvedl šéf policie na Maui John Pelletier. Co do počtu mrtvých je tak oheň na Maui nejhorším požárem v USA za posledních 100 let. Druhý nejtragičtější požár v novodobé americké historii zahubil podle agentury AP v roce 2018 v severní Kalifornii 85 lidí.

Plameny na ostrově Maui zpustošily především historické město Lahaina na západním pobřeží ostrova a sežehly tam asi tisícovku domů. Na místě působí záchranáři i psi vycvičení k hledání lidských ostatků. Domy, které záchranáři prohledali, označují svítivě oranžovým křížkem. Písmeny HR (human remains) pak místa, kde objeví lidské ostatky. Požár poháněný silným větrem, za nějž podle meteorologů částečně mohl hurikán míjející ostrov, město zachvátil v úterý.

"Bude to jistě nejhorší přírodní katastrofa, která kdy Havaj potkala. Nyní se soustředíme na to, abychom propojili lidi, jakmile to bude možné, zajistili jim ubytování a zdravotní péči," sdělil havajský guvernér Josh Green, který se v sobotu vydal do zpustošené Lahainy. Upozornil, že počty obětí budou zřejmě ještě stoupat. Dříve uvedl, že se stále pohřešují stovky lidí.

Na místě jsou kvůli poškození vysílačů problémy se signálem. Kromě toho se očekává, že na západním pobřeží budou po několik týdnů trvat výpadky proudu. Pokrytí signálem zatím supluje síť wi-fi, kterou zajišťují dvě dodávky umístěné ve veřejných parcích. Internet je zdarma, vozy poskytli dárci. Lidé si v nich mohou také dobít své mobilní telefony, uvedly úřady na Maui ve své pravidelné zprávě o vývoji událostí.

Přístřeší podle dřívějšího oznámení úřadů po katastrofě potřebuje asi 4500 lidí. V západní části ostrova bylo podle guvernéra zničeno nejméně 2200 domů. Úřady už zajistily 1000 pokojů pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou, i pro zasahující a dobrovolníky, kteří na místě pomáhají, uvedl podle stanice CNN guvernér Green. Na ostrově je také šest nouzových center, kam se mohou lidé uchýlit. Úředníci a dobrovolníci v nich pomáhají s pátráním po pohřešovaných nebo vydáváním náhradních dokladů. Mezi jednotlivými stanovišti byly zřízeny bezplatné autobusové linky.

Podle Tichomořského centra pro katastrofy (PDC) a agentury FEMA, která koordinuje pomoc Havaji z Washingtonu, se náklady na obnovu ostrova Maui odhadují na 5,5 miliardy dolarů (120,8 miliardy Kč), uvedla BBC News. Požár zničil historické budovy, kostely, rezidenční čtvrti, ale také lodě kotvící v přístavech. Spálená přístaviště teď navíc komplikují dopravu pomoci na ostrov, většina zásob se na Maui musí dostávat vzduchem.

Katastrofa na Havaji připomíná požár z roku 2018, který dostal název Camp Fire a srovnal se zemí většinu města Paradise na severu Kalifornie. Plameny tehdy zuřily i na jiných místech Kalifornie. Oheň během tří týdnů zničil téměř 19.000 domů a spálil plochu o rozměru 620 kilometrů čtverečních.