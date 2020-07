Požár katedrály v Nantes byl žhářství

Paříž - Francouzská policie kvůli požáru gotické katedrály v Nantes znovu zatkla Rwanďana, kterého vyšetřovala už před týdnem, a obvinila ho ze žhářství. Informovala o tom dnes agentura AFP. Devětatřicetiletý uprchlík, který působí u místní diecéze jako dobrovolník, se podle listu Le Monde k činu přiznal.

Katedrála svatého Petra a Pavla v srdci Nantes začala hořet minulou sobotu a oheň vážně poškodil původní vitrážová okna z 16. století a zničil varhany. Podezření na žhářství vyšetřovatelé prověřovali kvůli tomu, že požár postupoval chrámem ze tří různých míst. Policie zároveň u vchodů nezjistila žádné známky toho, že by se do katedrály někdo dostal násilím.

Rwanďana policie zatkla už krátce po požáru, ale poté jej propustila, aniž zahájila trestní stíhání. Nyní prokuratura informovala, že na základě nových důkazů byl muž v sobotu zatčen znovu, přiznal se a čelí obvinění ze žhářství. V případě, že bude shledán vinným, mu hrozí až deset let vězení a vysoká pokuta.

Podle svého advokáta Rwanďan činu lituje a rozhodl se s vyšetřovateli plně spolupracovat, napsal Le Monde. Co bylo motivem jeho činu, zůstává záhadou. "Můj klient spolupracuje," uvedl na tiskové konferenci v Nantes advokát Quentin Chabert. "Zjevně bylo pro něj úlevou, že mohl, jak on sám řekl, učinit pokání. Vzhledem k tomu, že je věřící, to pro něj bylo důležité," citovala právníka AFP.

Žadatel o azyl z Rwandy žil ve Francii několik let. Podle státního zástupce Pierra Sennese mu bylo již loni v listopadu sděleno, že by měl zemi opustit vzhledem k tomu, že mu úřady neudělily povolení k pobytu. O motivech žhářského činu ale Sennes odmítl spekuloval. Pouze uvedl, že je prověřován i psychický stav zadrženého muže.