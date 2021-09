Povstání robotů na EXPO v Dubaji

100 let poté, co v Národním divadle ve hře Karla Čapka R.U.R. poprvé zaznělo slovo “robot”, se myslící stroje podobné člověku vracejí. Desátého září se na Nové scéně Národního divadla odehrála premiéra pantomimy Robot Radius, kterou Laterna Magika připravila pro první Světovou výstavu v arabských zemích. O dva dny později vztyčil český tým před národním pavilonem na EXPO sochu Vítězství Robotů, kterou z jediného kusu žuly vytvořil Jaroslav Róna.

Pantomima, která překonává jazykové rozdíly mezi národy, navazuje novou jevištní technikou na úspěch Laterny Magiky z EXPO 1958 v Bruselu. V podání dua Radima Vizváryho, oceněného cenou Thalie, a kytaristy Michala Pavlíčka představuje unikátní umělecký výkon. Kombinace zvláštního obleku, který herci umožňuje vytvářet virtuální realitu on-line, a hudební improvizace v reálném čase, která každé představení činí jedinečné, bude na EXPO v Dubaji uvedena 28. října 2021.

„O adaptaci hry R.U.R. jsme požádali Radima Vizváryho ze dvou důvodů. Jednak je rok 2021 stým výročím uvedení Čapkovy hry v Národním divadle, a za druhé pantomima odstraní při uvedení na EXPO v Dubaji, kde narozeniny robota připomeneme, jazykové bariéry,“ vysvětluje generální komisař Jiří František Potužník. „Projekt jsme iniciovali už v roce 2019, a díky Nadaci PPF pro něj vznikla i zcela nová sci-fi jevištní technika hodná Laterny Magiky i EXPO,“ dodává.

Díky podpoře Nadace PPF připomene odkaz Karla Čapka na EXPO v Dubaji také socha Victoria Robotorum – Vítězství robotů akademického sochaře Jaroslava Róny. Socha, vytvořená z jediného kusu žuly měří téměř pět metrů a váží osmnáct tun. Před národním pavilonem bude návštěvníkům připomínat, jak důležité je hledat a hlídat rovnováhu mezi světem techniky a umělé inteligence a přirozeným světem člověka.

„Právě proto, že stálá expozice The Country for the Future je plná robotických a inovativních technologií a uvádí návštěvníky do světa sci-fi, je vzkaz Vítězství Robotů více než symbolickým zakončením cesty po českém pavilonu,“ líčí Jiří František Potužník. „Podobný vzkaz ostatně Česká republika na EXPO už jednou vyslala – a Vynález zkázy Karla Zemana oslnil v roce 1958 nejen Brusel, ale poté i Spojené státy a další země.“

Podle tvůrců představuje vítězné gesto robota, který zvedá nad hlavu lidskou lebku, varování lidské rase před sebezničením. Zároveň připomíná monumentální archeologické památky zaniklých civilizací, před kterými se člověk v obdivu a s mrazením v zádech sklání.