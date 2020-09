Povšík varuje před přesunem výroby, píše o tažení proti Škodovce

Mladá Boleslav - Jako "tažení proti Škodě" označil dnes odborový předák mladoboleslavské Škody Auto Jaroslav Povšík plány na budoucí směřování automobilky. Podle něj má přijít o výrobu některých svých modelů v Česku. Odbory proti tomu budou bojovat v tisku, u vlády, u veřejnosti i v koncernu Volkswagen, uvedl Povšík v dnešním vydání týdeníku Škodovácký odborář. Výroba Superbu se má podle něj přesunout do závodu Volkswagenu v Bratislavě, výroba Kodiaqu do Německa a výroba Seatu Ateca, jenž se vyrábí v české Škodě, se má přestěhovat do Španělska.

"Nestačí ještě toto tažení proti Škodě? Lidově řečeno, musíme Škodu vykuchat od všeho dobrého, excelentního, co v současné době máme? Je to jasná degradace a cesta směrem k Dacii a nedej Bůh pod Dacii," uvedl Povšík v týdeníku.

O tom, že modely Škody Auto dlouhodobě konkurují prémiovým značkám koncernu, píšou média už delší dobu. Koncern Volkswagen to podle dosavadních informací považuje za nežádoucí, chce, aby Škodovky konkurovaly autům levnějších tříd jako právě Dacia či Fiat, nikoliv aby byly konkurencí v cenové třídě, v níž se pohybují vozy Volkswagen či Audi.

"Co v takové chvíli dělat? Nejhorší by bylo nedělat nic a pak žít s vědomím, že léta páně 2020 jsme zahájili demontáž špičkové továrny, špičkových výrobků a lidského umu. Směřovat jen k montovně se nás snažil přesvědčit už kdysi Renault, ten to ale tehdy proti Volkswagenu prohrál, a to se zásadním přispěním stanoviska zástupců zaměstnanců," uvedl Povšík.

Nový předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer se už dřív sešel s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Můj cíl je jasný: Posunout značku Škoda na další úroveň tím, že zvýšíme náš výkon a budeme podporovat další růst, čímž zajistíme pokračující úspěch automobilky. Tento rok slavíme 125. výročí založení firmy, což je nejlepší motivace splnit tento úkol společně s vynikajícím týmem, který čítá přes 42.000 škodováků. Společně budeme pokračovat v tomto úspěšném českém příběhu," uvedl Schäfer už dřív.

"Ústup z kvality a přesun do nízkonákladového segmentu se konat nebude. Mně a Karlu Havlíčkovi to dnes (28. srpna) potvrdil nový šéf automobilky Thomas Schäfer," uvedl tehdy po jednání Babiš na twitteru.

V Mladé Boleslavi Škoda Auto vyrábí model Fabia, Fabia kombi, Scala, Kamiq, Octavia, Enyaq a částečně Karoq. Škoda Superb a Kodiaq se vyrábí v Kvasinách na Rychnovsku, kde se produkuje také další část SUV Karoq.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR téměř 34.000.