Povodí Moravy: Průtoky v řekách klesají, málo je i sněhu

Ilustrační foto - Již během příštího roku by se mohla začít zvedat hladina střední a dolní nádrže na novomlýnských nádržích na Dyji o 35 centimetrů. Objem zadržené vody by se tak zvýšil o devět milionů metrů krychlových, které mají posloužit zemědělským závlahám a také lužním lesům v oboře Soutok. Na tiskové konferenci 8. listopadu 2018 to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Krok ke změně manipulačního řádu musí po několikaměsíčním jednání učinit krajský úřad. Česká společnost ornitologická záměr kritizuje. Podle ní zvýšení hladiny výrazně poškodí ptačí oblast, ostrovy s hnízdními koloniemi budou zaplavené a zaniknou mokřadní oblasti. Právě kvůli nim se před řadou let hladina snižovala. ČTK/Šálek Václav