Povinné respirátory či zdvojené roušky budou až od čtvrtka

Praha - Povinnost nosit respirátor či jinou kvalitnější ochranu dýchacích cest před nákazou koronavirem bude na frekventovaných místech platit až od půlnoci ze středy na čtvrtek. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Původně v pátek avizoval, že povinnost bude platit už od dnešní půlnoci. Minimálně chirurgickou roušku musí od čtvrtka nosit i děti. Na dalších místech uvnitř budov i venku v obcích v blízkosti cizích lidí je od konce února rouška tohoto typu povinná pro všechny, podomácky vyrobené dál nejsou možné.

Alternativou respirátoru bez výdechového ventilu na vyjmenovaných frekventovaných místech je jiná ochrana plnící normy FFP2, KN95 nebo s filtrační účinností aspoň 95 procent. Variantou jsou i dvě zdravotnické obličejové masky.

Lidé je budou muset nosit v obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách či v prostředcích hromadné dopravy nebo na letištích. Povinné budou také ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, nebo pro zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nosit se budou muset také v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti.

Děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra Blatného nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.

Nejméně zdravotnickou obličejovou masku musí lidé nosit také v ostatních vnitřních prostorech budov mimo bydliště či ubytování a venku v zastavěných oblastech blíže než dva metry k lidem mimo vlastní domácnost. Podomácky vyrobené, šály nebo šátky jsou na těchto místech povolené jen do konce února. Pro místa s povinným respirátorem ale odložení účinnosti opatření neplatí.

Výjimky budou platit podobné jako u dřívější povinnosti nošení jakéhokoliv zakrytí dýchacích cest. Zakrytý nos a ústa nemusí mít například děti do dvou let nebo ve školce, v dětských domovech nebo na internátech. Povinnost neplatí také pro osoby s poruchou intelektu, hospitalizované nebo zdravotníky při poskytování péče. Nosit ochranu úst a nosu nemusí ústavní činitelé, řidiči veřejné dopravy, účastníci soudů, snoubenci při svatebním obřadu, herci, tanečníci a další osoby při provádění autorského díla, přednášející, moderátoři nebo při práci v zátěži teplem.

Sportovci nebo cvičící osoby mají výjimku v době tréninku, zápasu či soutěže venku, ve vnitřních prostorech pro trenéry, rozhodčí nebo účastníky, pro které je sport zaměstnáním, při tréninku a účasti na soutěžích organizovaných sportovními svazy. Pro amatérské sportovce nejsou povinné při soutěžích pořádaných svazy, pokud mají negativní test na covid-19 méně starý než 48 hodin. Pokud jde o pravidelnou sportovní aktivitu, tak jednou za pět dní.

Sankce za porušení mimořádného opatření se podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) udělují podle toho, který zákon byl porušen. Standardně ho policie nebo městští strážníci řeší blokovou pokutou na místě nebo předají do správního řízení. Mimořádné opatření je vyhlášeno podle zákona o ochraně veřejného zdraví.