Praha - Mimořádná veterinární opatření, podle kterých měli příjemci dováženého vepřového masa kontrolovat zboží na africký mor prasat, se od úterý vypisovat nebudou. Změnu dnes ČTK oznámilo ministerstvo zemědělství. Podle informací z minulého týdne se povinnost měla vztahovat na dovozce ze zemí, kde se nemoc vyskytuje. Po námitkách Evropské komise plánuje ministerstvo plošné kontroly, které bude provádět Státní veterinární správa. Zároveň však úřad nevylučuje zavedení mimořádných opatření v budoucnosti.

Choroba se vyskytuje například v Belgii nebo Polsku, které jsou třetím a čtvrtým největším dovozcem vepřového masa do ČR. Výrobky tak budou moci být uvolňovány rovnou na trh bez kontroly na mor.

"O situaci v oblasti afrického moru prasat budu v nejbližších dnech intenzivně jednat s eurokomisařem (pro zdraví a bezpečnost potravin) Vytenisem Andriukaitisem a do budoucna nevylučuji ani eventuální zavedení mimořádných veterinárních opatření," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Podle něj je ministerstvo pod velkým tlakem komise, který by mohl mít do budoucna negativní dopady na české zemědělství a potravinářství. Na jedné straně chápu obavy komise z ohrožení trhu s vepřovým masem, na druhé straně je mojí prioritou ochrana bezpečnosti a zdraví chovů prasat v České republice," dodal ministr. Podle ministerstva dosavadní opatření na utlumení choroby stála Českou republiku 300 milionů korun, kdyby se rozšířila do chovů prasat v ČR, šlo by o miliardy.

Povinnost kontrol vepřového masa se měla vztahovat na všechny tuzemské provozovatele potravinářských podniků dovážejících produkty z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska nebo Rumunska. Za nesplnění povinností měla hrozit až dvoumilionová pokuta.

Čeští dovozci podle veterinářů v současnosti odebírají ze zemí s výskytem moru zhruba 3000 zásilek vepřového masa v celkové hmotnosti kolem 4000 tun měsíčně.

Veterináři letos odebrali na testování afrického moru prasat přes sto vzorků, ani v jednom ho nezjistili.

České producenty vepřového nyní trápí nízké výkupní ceny, podle ředitele Svazu chovatelů prasat Jana Stibala jsou nejnižší od roku 2004, chovatelé by tak chtěli záchranný balíček od Evropské unie. Podle Stibala se nyní prasata vykupují za 35,56 koruny za kilogram živé váhy. Například v roce 2013 to bylo 44,98 Kč za kilogram. Stibal minulý týden dodal, že se obává zvýšeného dovozu masa z Belgie, která kvůli výskytu afrického moru prasat bude mít problém s exportem na trhy mimo EU.

Ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina ČTK minulý týden řekl, že plošný příkaz ke kontrolám je těžko zdůvodnitelný. Podle něho EU totiž obecně volá po regionalizaci, což znamená posuzování rizik v rámci menších území, než jsou celé státy. Situace v Belgii je navíc podle něj podobná jako v ČR, kdy se choroba nedostala do komerčních chovů.

V Česku se africký mor prasat, který není nebezpečný pro člověka, objevil poprvé loni v červnu na okraji Zlína. Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí krajského města dosud veterináři potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, zastřelených nebo odchycených divokých prasat.

Do konce srpna bylo v Evropě nahlášeno 4800 případů nákazy divoce žijících prasat a jedinců žijících v domácích chovech. Představuje to nárůst o 700 případů v porovnání s celým předchozím rokem.