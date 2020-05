Povinná maturita z matematiky už zřejmě nebude, školy i žáci to vítají

Praha - Povinná maturita z matematiky od příštího roku zřejmě zavedena nebude. Sněmovna dnes schválila požadavek ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v rámci novely školského zákona. Snahu části poslanců o dvouletý odklad nepřijala. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Střední školy i středoškoláci uvítali, že povinná maturita z matematiky nebude. Pro studenty už bylo nutné vědět, z čeho budou příští rok maturovat.

Vládní návrh počítá s tím, že studenti si budou moci vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška se má navíc omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol.

Plaga zrušení povinné maturity z matematiky zdůvodnil tím, že žáci na ni nejsou připraveni, neboť výuku matematiky se zatím nepovedlo dostatečně zlepšit. Dvouletý odklad by to podle ministra nevyřešil vzhledem k tomu, že do plánů zasáhlo i uzavření škol kvůli epidemii koronaviru. Pro odklad pouze do roku 2023 bylo nakonec jen 18 ze 101 přítomných poslanců, zatímco zrušení povinné maturity z matematiky v rámci celého zákona podpořilo 78 z 99 poslanců.

Dvouletý odklad prosazovala někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) spolu s bývalými rektory technických univerzit Karlem Raisem a Ivo Vondrákem (oba za ANO). Valachová uvedla, že odklad by měl dát ministerstvu čas na dokončení úprav ve vzdělávání před zavedením zkoušky.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.

Plán zrušit povinnou maturitu z matematiky hodnotili už dříve někteří kritici jako populistický. Záměr naopak v uplynulých měsících podporovaly Unie školských asociací CZESHA, unie a konfederace zaměstnavatelských svazů a Česká středoškolská unie. Proti se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií či Svaz průmyslu a dopravy.

Poslanci v rámci úprav novely rozhodli o tom, že společnost Cermat bude muset po maturitách zveřejnit zadání jejich společné části a také správná řešení zadaných úloh. Stejnou povinnost má mít Cermat i v případě přijímacích zkoušek na střední školy. Školy budou moci zakázat žákům používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení.

Poslanci odmítli snahu Pirátů uznat středoškolské vzdělání studentům, kteří by školu dokončili, ale maturitu neudělali. Umožnili ale neúspěšným maturantům do dvou let získat výuční list. Sněmovna umožnila zřízení výdejen jídla v lesních mateřských školách nebo zřizování přípravných tříd v soukromých základních školách.

Nevyslyšena zůstala snaha Věry Kovářové (STAN) uzákonit mezi cíle vzdělání finanční, informační a digitální gramotnost. Neprosadili se ani lidovci s návrhem, aby mezi cíle vzdělávání patřilo přihlášení k antickým, židovským a křesťanským kořenům Evropy.

SŠ i středoškoláci uvítali, že se nebude maturovat z matematiky

Střední školy i středoškoláci vítají, že povinná maturita z matematiky zřejmě zavedena nebude. Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka je pro žáky nutné vědět, z čeho budou příští rok maturovat. Předseda České středoškolské unie Viktor René Schilke ČTK řekl, že nyní je třeba pracovat na zkvalitnění výuky matematiky a také zlepšit podmínky učitelů matematiky. Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová povinnou maturitu z matematiky chtěla, s jejím zrušením je smířená.

Sněmovna dnes schválila požadavek ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v rámci novely školského zákona a povinná maturita z matematiky tak od příštího roku zřejmě zavedena nebude. Snahu části poslanců, aby se povinná maturita z matematiky pouze odložila o dva roky, dolní komora nepřijala. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Vládní návrh počítá s tím, že studenti si budou moci vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka.

Unie školských asociací byla pro zachování volitelnosti mezi cizím jazykem a matematikou. "Dopadlo to dobře. Pro žáky už je nutné vědět, z čeho budou příští rok maturovat," řekl ČTK Zajíček. Záleží také, jak rychle to zvládne schválit Senát a podepsat prezident, dodal.

Schilke poznamenal, že středoškolská unie jednala během let s několika ministry a snažila se jim vysvětlit pohled středoškoláků. Za zrušení je proto rád. "Teď přichází na řadu zlepšení kvality výuky. Budeme apelovat na ministerstvo, aby se zkvalitnila výuka a také podmínky učitelů byly lepší," řekl ČTK Schilke.

Zrušení povinné maturity z matematiky dnes uvítala i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Na twitteru napsala, že ji ale velmi mrzí, že většina ve Sněmovně nepodpořila výuku moderních dějin a mediální gramotnosti.

Schejbalová ze zrušení povinné maturity z matematiky nadšená není, ale smířila se s tím. Základní znalosti jsou podle ní tři, a to číst, psát a počítat. Zkouška z matematiky se podle ní mohla zaměřit alespoň na finanční gramotnost. "Řada lidí má problém spočítat si úroky," zdůraznila.

Plaga zrušení povinné maturity z matematiky zdůvodnil tím, že žáci na ni nejsou připraveni, neboť výuku matematiky se zatím nepovedlo dostatečně zlepšit. Dvouletý odklad by to podle ministra nevyřešil vzhledem k tomu, že do plánů zasáhlo i uzavření škol kvůli epidemii koronaviru. Pro odklad pouze do roku 2023 bylo nakonec jen 18 ze 101 přítomných poslanců, zatímco zrušení povinné maturity z matematiky podpořilo 78 z 99 poslanců.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.