Povánoční výprodeje někteří prodejci zahájí na Štědrý den večer

Praha - Povánoční výprodeje, které jsou podle obchodníků u českých zákazníků velmi oblíbené, někteří prodejci zahájí už na Štědrý den večer. Internetoví prodejci je většinou spustí tradičně na první svátek vánoční. V kamenných obchodech se velkého množství zboží ve slevách lidé dočkají zpravidla od prvního provozního dne po Vánocích, 27. prosince. Výprodeje obchodníci slibují v podobném rozsahu jako v předchozích letech. K nákupům lidé využívají dárkové poukazy nebo hotovost, kterou dostanou pod stromeček. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci.

Na Štědrý den večer začnou povánoční výprodeje u prodejce elektroniky Datart. První dny se lidé podle mluvčí značky Evy Kočicové dočkají výraznějších slev na malé a velké domácí spotřebiče a televizory. Zboží ve slevách budou moci zákazníci Datartu podle ní nakupit do druhé poloviny ledna.

Výprodej v e-shopu Alza.cz začne podle jeho mluvčí Daniely Chovancové těsně po Štědrém dni. "Do výprodeje dáváme pouze produkty, které nabízí minimálně desetiprocentní slevu proti běžné ceně. Tu kontrolujeme robotem a je počítaná jako nejnižší cena za posledních 30 dní," uvedla Chovancová. Ve výprodejích lidé podle ní seženou kromě elektroniky také hračky, svíčky, zboží z kategorií auto-moto či sportu.

Mall.cz podle své mluvčí Pavly Hobíkové také s povánočním výprodejem počítá, zatím nechce uvádět, který den ho spustí. Slevy budou podle Hobíkové do výše 80 procent a potrvají několik týdnů. "Povánoční výprodej se bude týkat tisíců výrobků napříč sortimentem, především půjde o domácí spotřebiče, elektroniku, hračky a oblečení. Produkty se budou průběžně měnit a určitě se do jejich výběru promítne i současná situace, kdy zařadíme i sortiment, který čas strávený doma zákazníkům nějakým způsobem zpříjemní nebo zjednoduší," řekla Hobíková.

E-shop s módou a doplňky Zoot výprodeje podle svého výkonného ředitele Milana Poláka rozdělí do tří fází, první začne 25. prosince a potrvá do 9. ledna. "Výprodej klasicky potrvá do konce ledna, nicméně ke konci už je samozřejmě menší výběr, protože zákazníci si nejhezčí kousky většinou uloví v první vlně," uvedl. Doplnil, že slevy v odvětví módy po první vlně pandemie koronaviru klesly. Zdražila se podle něj navíc doprava a další vstupní náklady, prodejci si tak podle něj nemohou dovolit nabízet tak extrémní slevy jako dříve.

Hypermarkety Globus podle jejich mluvčí Anety Turnovské navážou na předvánoční slevy povánočním výprodejem od 27. prosince, a to u textilu, obuvi, hraček, elektroniky a domácích potřeb. Slevy budou podle ní až do 70 procent a potrvají do poslední lednového týdne.

Pražské centrum Fashion Arena Prague Outlet spustí výprodej 26. prosince, se slevami až 70 procent se podle ředitelky centra Lenky Čapkové počítá do konce ledna. Výprodej vyvrcholí podle ní v polovině února finálními slevami. V akcích mohli lidé ve Fashion Areně nakoupit ale už před Vánocemi.

"Slevy v centru Freeport Fashion Outlet začaly tento rok historicky poprvé již o posledním předvánočním víkendu. Obchodníci zlevňovali zboží o další desítky procent z outletových cen," uvedl ředitel centra v Hatích u Znojma Jan Procházka. Hlavním důvodem dřívějšího začátku slevových akcí jsou podle něj vysoké přebytky uskladněného zboží obchodníků vzniklé v důsledku pandemie.