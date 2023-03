Pour rozhodl v prodloužení o výhře Plzně nad Libercem a vynutil pátý zápas

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve čtvrtém utkání předkola play off doma Liberec 2:1 v prodloužení a vynutili si v boji o čtvrtfinále úterní pátý rozhodující zápas na severu Čech. V čase 70:45 o tom rozhodl při vyloučení Michaela Frolíka útočník Jakub Pour.

Plzeň se musela obejít bez útočníka Hrabíka, který dostal dvouzápasový disciplinární trest za faul libereckého Adama Najmana ze sobotního třetího duelu. Západočeši se po duelu rozhodli vetovat hlavního sudího Hejduka a stěžovali si, že nebyl potrestán Melanconův zákrok na Suchého a odpískáno zakázané uvolnění před gólem Liberce na 2:1 při konečné výhře 3:1.

V úvodu se hrálo opatrně a šance chyběly. Až při hře čtyř proti čtyřem zahrozil hostující Birner a vzápětí také na druhé straně Pour, po jehož střele z levého kruhu propadl puk do brankoviště, odkud jej odvrátil Adam Najman. Při Dvořákově vyloučení se domácí ubránili a Beránek se naopak dostal do dobré střelecké pozice v oslabení v situaci dvou na jednoho.

Plzeň se na přelomu první a druhé třetiny neprosadila při Kolmannově trestu, ale zůstala v náporu. Možnost měl Schleiss. V 25. minutě nejdříve pomohla po Mertlově nahození od mantinelu Kváčovi levá tyč, ale o chvíli později už jej překonal Zámorský. Jeho střela zapadla za Kváču bez teče, přestože byl gól oficiálně připsán stínícímu Mertlovi.

Bílí Tygři odolali při Jelínkově vyloučení a při trestu Jaroměřského vyrovnal v polovině druhé části Flynn, který po individuální akci prostřelil z levého kruhu Pavláta mezi betony. V 36. minutě měl možnost vrátit Plzni náskok Beránek, ale z pravého kruhu libereckého gólmana nepřekonal.

V 46. minutě mohl otočit stav Melancon, který se po přečíslení s Šírem dostal do záporného úhlu, ale o Pavláta nahodil puk a u levé tyče jej odvracel Zámorský. Hned vzápětí měl možnost i domácí Adamec. Bílí Tygři odolali při trestu Rychlovského.

Plzeň se ubránila při pobytu Holešinského na trestné lavici a Pavláta nepřekonali ani Rychlovský a především v 57. minutě Najman, jehož pokus domácí gólman ukryl v lapačce.

V nastavení nejdříve odolal Liberec při Bulířově vyloučení a po skončení přesilovky měl možnost Suchý, ale Kváču nepřekonal. Při Frolíkově trestu ale už zamířil přesně z pravého kruhu Pour a odvrátil konec sezony pro Západočechy.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Byl to vyrovnané utkání jako včera. Dostali jsme se do vedení, bohužel jsme pak po chybě hned inkasovali, ale bylo tam nasazení a bojovnost. Správný zápas play off. Naši kluci to zase odmakali. Je to padesát na padesát, jedeme do Liberce a my se nikdy nevzdáme. Absence Kryštofa Hrabíka je pro nás samozřejmě oslabení. Liberec podal protest, má na to právo. Nedá se nic dělat, musí ho nahradit jiní. Myslím, že kluci ho nahradili a i za něj to urvali. Jsme rádi, že se nám konečně povedlo dát gól z přesilovky. Trápí nás to, trénujeme to, malujeme si to. Přesně tak to nějakým způsobem chceme."

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to další vyrovnané utkání, které rozhodl jeden gól v prodloužení v přesilovce. Včera jsme byli šťastnější my, dnes Plzeň. Jdeme do zápasu číslo pět a tam si to rozdáme o postup. Nedáme si zase metr ledu, je to rozhodující zápas a očekávám nějaký blázinec. Bude to bitva, každý chceme vyhrát a každý se na to nachystá."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Mertl (Zámorský), 71. Pour (Baránek, Holešinský) - 31. Flynn (Balinskis). Rozhodčí: Úlehla, Stano (SR) - Gerát, Rampír. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 4879. Stav série: 2:2.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Adamec, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan - Ordoš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Bulíř, J. Vlach - A. Dlouhý, P. Jelínek, J. Šír. Trenér: P. Augusta.