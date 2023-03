Poulíček po postupu: Jen blázen by pořád čekal výhry 6:0, Olomouc byla zarputilá

Olomouc - Patrik Poulíček dovedl jako kapitán hokejisty Pardubic v nejrychlejším možném čase do semifinále play off extraligy. Východočeši sice porazili Olomouc 4:0 na zápasy, podle Poulíčka ale v každém utkání série rozhodovaly detaily. Oba duely na Hané vyhrálo Dynamo jednogólovým rozdílem. V dnešním sice vedlo o tři branky, jenže pak podle devětadvacetiletého hráče vlastní lehkomyslností nabídlo soupeři možnost vrátit se do zápasu.

Vítěz základní části domácí nejvyšší soutěže zvládl roli papírového favorita. Olomouc vyřadil po čtyřech utkáních a poprvé po jedenácti letech si zahraje o finále. "Máme obrovskou radost. Jsme rádi, že jsme to dneska dokázali urvat. Nemusíme se v uvozovkách trápit další zápas, který by nás stál další síly. Potěšili jsme sebe i fanoušky a můžeme si užít delší volno před semifinále,“" řekl Poulíček spokojeně po zápase, které Dynamo vyhrálo 3:2.

Pardubice si zásluhou Roberta Říčky, Davida Musila a Jana Mandáta vytvořily do poloviny zápasu třígólový náskok. Na konci druhé třetiny ale inkasovaly od 46. minuty pak držely jen hubený jednobrankový náskok. "Bylo to jednoznačně naší lehkomyslností. Po zdárném začátku jsme polevili, mysleli jsme si, že to půjde samo. Olomouci jsme zbytečně nabízeli šance naším ledabylým přechodem do útočného pásma, při kterém jsme ztráceli puky," řekl Poulíček, proč si Dynamo slibně rozehraný duel zkomplikovalo.

Za zdramatizováním hry byl i výkon Olomouce. "Soupeř otáčel hru a měl spoustu protiútoků, které jsme nestačili bránit. Je to pro nás ponaučení do dalších zápasů. Musíme vést utkání za každého stavu stejně," doplnil Poulíček. "O druhé přestávce jsme si neřekli nic jiného, než že musíme vyndat hlavy ze zadku a hrát stejně jako do poloviny zápasu. Jedině dodržováním taktiky a našeho strojového tempa hry můžeme být úspěšní," zdůraznil.

Ve třetím dějství se Pardubice spíše bránily. Poulíček to zdůvodnil vývojem zápasu, kterému Východočeši přizpůsobili taktiku. "Nemuseli jsme dát gól, naopak Olomouc se musela tlačit do brány, aby vyrovnala a vrátila utkání na svou stranu," komentoval pardubický kapitán. Se spoluhráči nakonec vyrovnání nedopustil a teď může čekat na dalšího soupeře v play off.

Roli papírového favorita ve čtvrtfinále proti Olomouci si podle Poulíčka v Pardubicích uvědomovali. "Nechci znít alibisticky, bylo nám to jasné. Jen blázen by si ale myslel, že každý zápas vyhrajeme 6:0 a Olomouc to odevzdá. Víme, jaké má mužstvo, je zarputilá, za každého stavu bojuje. Dalo se čekat, že to bude na krev. Je to play off hokej, nikomu nic nedarujete a nic nevypustíte," řekl Poulíček.

Ve všech čtyřech utkáních podle jeho slov rozhodovaly detaily. "Je to o kouskách, mohlo to být úplně jinak. Hlavní, rozhodující fáze zápasu jsme ale dokázali zvládnout. Dali jsme gól nebo jsme ubránili oslabení, což nás posouvalo dál," vyzdvihl po postupu do semifinále Poulíček.