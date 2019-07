Poučili jsme se ze svých chyb, říká organizátor Rock for People

Praha - Pořadatelé festivalu Rock for People, jehož 25. ročník dnes nad ránem skončil na letišti v Hradci Králové, se poučili z vlastních chyb a posunuli se od naivity a amatérismu bez zkušeností. První ročník festivalu konaný v srpnu 1995 na atletickém stadionu v sedmitisícovém Českém Brodě byl ještě underground bez dodržování bezpečnostních kritérií, ze kterého naštěstí zůstaly jen veselé vzpomínky. V rozhovoru pro ČTK to řekl hlavní pořadatel festivalu Michal Thomes.

"Na prvním ročníku jsme ještě sami stavěli jeviště z lešení s vyskakujícími podlážkami. Dnes by nám na tom nevystoupila žádná česká kapela, o zahraničních nemluvě," vzpomínal Thomes.

Na prvním ročníku Rock for People se představilo během patnácti hodin 18 kapel. Vstupenky si koupilo 1100 lidí. Hlavními vystupujícími byli Support Lesbiens, Bast, Narvan, Phil Shöenfelt nebo Dorota B.B. Mnohé z tehdejších kapel pětadvacetiletý Rock for People "přežil". Vzhledem ke vzrůstajícímu významu festivalu Thomes se spolupořadatelem Petrem Fořtem v roce 2007 akci přesunuli do Festivalparku na bývalé vojenské letiště v Hradci Králové. Letošní program tam od 3. července na sedmi pódiích nabídl stovku kapel, muzikantů a dýdžejů. Branami areálu Festivalparku podle pořadatelů prošlo 27.000 návštěvníků.

Před letošním jubilejním ročníkem pořadatelé zvažovali, zda festival nepojmou jako vzpomínku na jeho historii a nepozvou jen kapely, které v minulosti na Rock for People vystupovali. "Ale zvítězila myšlenka, abychom nepopírali jeho vývoj. Festival něčím prošel od českých lokálních kapel po velké české kapely a od malých zahraničních až po velké zahraniční interprety, takže jsme chtěli, aby to byl normální, i když trochu nazdobený, Rock for People. To znamená velká jména, zahraniční i domácí objevy a pohodové kapely jako Mig 21 a podobně," uvedl Thomes.

Letošní Rock for People zajišťoval tým čítající stovky lidí, festival měl rozpočet přes 50 milionů korun, více než loni. V tomto roce organizátoři kvůli problémům s kolaudací nevyužili hangáry na letišti na koncerty. "Pojali jsme je jako relaxační a odpočinkovou zónu s kapacitou, kterou odsouhlasili hasiči," podotkl Thomes.

Mnozí návštěvníci ocenili právě množství příležitostí k odpočinku v celém areálu Festivalparku. "Letos byli ideálně postavené scény, nikam to nebylo daleko," konstatoval fotograf Zdeněk Hejduk, který se zúčastnil všech 25 ročníků festivalu. "Také mám velký zážitek z koncertu Olympiku, kterého se zúčastnil zájezd seniorů z Hradce Králové. Když jsem viděl, jak mladí rockeři tančí při písni Otázky z babičkami z domovů pro seniory, měl jsem slzy v očích," dodal.

Podle pořadatele Thomese letošní ročník potvrdil, že areál královehradeckého letiště je jedním z nejlepších v celé České republice na pořádání hudebního festivalu. Areál je však zatížen majetkoprávními spory o pozemky pod hangáry, které nejsou záležitostí organizátorů festivalu. "Pro promotéra festivalu se jedná o složité věci, o kterých budeme na podzim jednat s městem," sdělil Thomes.

