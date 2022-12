Potravinové řetězce prodlužují před Vánocemi otevírací dobu, některé 24. zavřou

Praha - Některé potravinové řetězce budou mít na Štědrý den zavřeno. Řada dalších před Vánoci a na silvestra prodlužuje otevírací dobu, aby si zákazníci stihli nakoupit. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou supermarkety či nákupní centra, mohou mít na Štědrý den otevřeno do 12:00. Na první a druhý svátek vánoční i Nový rok musí zůstat zavřené, stanovuje zákon o prodejní době. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny či obchody na letištích a vlakových nádražích.

Od čtvrtka 15. prosince do pátku 23. prosince budou prodejny Penny po celé ČR mimořádně otevřeny od 07:00 do 21:00. Tam, kde běžně platí otevírací doba do 22:00, k žádným změnám nedojde. Na Štědrý den pak obchody zůstanou zavřené. "Vnímáme to také jako poděkování všem našim zaměstnancům za práci v dnešní náročné době," řekl jednatel Penny Radek Hovorka. Na silvestra prodejny Penny zavřou v 17:00.

Otevírací dobu od středy 21. prosince do pátku 23. prosince prodlouží i Billa, všechny její prodejny budou v tyto dny otevřeny do 22:00. Na Vánoce zůstanou zavřené. "Poprvé v naší historii budou moci naši zaměstnanci strávit Štědrý den se svými blízkými," uvedl generální ředitel Billa ČR Liam Casey.

V hypermarketech Globus budou moci zákazníci ve dnech 22. a 23. prosince nakoupit v prodloužené době od 07:00 do 22:00, 24. prosince pak do 11:45, pak už musí k pokladnám. Na silvestra budou prodejny Globus včetně Globus Fresh Stodůlky mimořádně otevřeny od 07:00 do 18:00.

Do obchodů Kaufland budou moci zákazníci na Štědrý den vstoupit do 11:45, 31. prosince uzavřou v 18:00. Stejná otevírací doba v tyto dny platí i pro řetězec Albert, prodlužovat ji před Štědrým dnem nebude. Prodejny Lidl 24. prosince zavřou v 11:30 a na silvestra v 17:00. V ostatní dny zákazníci nakoupí tak, jak jsou zvyklí.

Ze zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, musí mít prodejny nad 200 metrů čtverečních dále zavřeno na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce. Během zbývajících státních svátků, kam spadá Velký pátek, 1. květen, 5. a 6. červenec a 17. listopad, zákaz prodeje neplatí. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.