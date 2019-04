Praha - Potravinová sbírka bude od letoška dvakrát ročně. Rozšíří se o jarní část, která se letos uskuteční v obchodech v sobotu 18. května, v předchozích ročnících byla pouze na podzim. Poprvé bude možné také darovat potraviny přes internet, uvedli dnes na tiskové konferenci zástupci ministerstva zemědělství, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a České federace potravinových sbírek (ČFPB).

Podle ředitelky federace Veroniky Láchové jsou příjemci potravin ze sbírek například děti v dětských domovech, kterým není možné dávat potraviny s uplynulou dobou trvanlivosti nebo s defektem. Do akce bude zapojeno 337 obchodů po celé ČR. Nově bude možné také darovat potraviny přes internet, například v internetových obchodech jako Rohlík.cz nebo iTesco.cz. Možnost darovat potraviny přes internet bude delší, a to od 10. května do 24. května.

Spousta lidí prostě v tu sobotu přijít nestihne. A potravinová sbírka by měla být určena pro všechny, kteří chtějí pomáhat," dodala Láchová. Do akce se zapojuje na 3000 dobrovolníků.

Potravinové banky loni shromáždily 4127 tun potravin a drogerie. Objem potravin darovaných od řetězců se meziročně ztrojnásobil. Banky získávají zboží také z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci a od pěstitelů a producentů. Pomoc obdrželo více než 100.000 lidí, uvedla již dříve ČFPB. Od velkých obchodních řetězců pochází zhruba 60 procent potravin v bankách. Jde o potraviny určené k rychlé spotřebě s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozeným obalem nebo třeba špatným označením. Hodnota potravin, které banky pomohly zachránit, je podle federace přibližně 282 milionů Kč. Na podzim by pak mělo být podle prezidenta svazu Tomáše Prouzy také darovat peníze.

Hlavním podporovatelem potravinových bank v ČR je ministerstvo zemědělství. Loni dotace činily 41 milionů korun. Letos je v programu zatím počítáno s 63 miliony korun, podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) se jedná o zvýšení letošního rozpočtu. Banky letos podle něj požádaly o zhruba dvojnásobek zatím alokované částky. Ministerstvo také jedná s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby se financování potravinových bank přesunulo systémově pod něj. Podle Tomana by se tento přesun mohl stát novelou zákona o sociálních službách. Dokud se tomu tak nestane, tak Toman ubezpečil zástupce bank, že ministerstvo s dotacemi počítá. "Tento dotační titul budeme nadále provozovat s tím, aby nebyla na jediný den ohrožena činnost potravinových bank nebo charity," řekl ministr.

První potravinová banka na světě byla založena v roce 1967 ve Phoenixu v Arizoně, v Evropě vznikla v roce 1984 v Paříži. V roce 1986 byla založena Evropská federace potravinových bank a v roce 1994 Česká federace potravinových bank. V ČR je 15 takových bank a logistické centrum v Modleticích u Prahy.