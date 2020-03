Potravinářské řetězce zvyšují ochranná opatření proti koronaviru

Praha - Potravinářské řetězce zvyšují ochranná opatření proti šíření nového koronaviru. Kaufland dnes začal nabízet balený chléb a rohlíky. Albert vyzývá zákazníky, aby vcházeli do prodejen se zakrytými ústy a nosem. Globus zavádí clony chránící pokladní. Respirátory ani roušky obchodníci pro své zaměstnance nemají a zatím ani nevědí, kdy by se mohla situace změnit. Zástupci řetězců to dnes řekli ČTK.

V Kauflandu jsou od dnešního dne dostupné balené bochníky chleba. Připraveny jsou také zabalené rohlíky v sáčku po pěti kusech. "Prosíme zákazníky, aby toto hygienické opatření akceptovali a pečivo ze sáčku nevyndávali," dodala mluvčí řetězce Renata Maierl. Písemné informace i hlášení interního rozhlasu zákazníky Kauflandu nabádá k dodržování hygienických předpisů a konkrétně u pečiva k používání jednorázových rukavic a kleští. Zákazníkům doporučuje také udržovat minimálně dvoumetrový rozestup od ostatních lidí.

Albert od dnešního dne podle mluvčího Jiřího Marečka žádá lidi, aby při vstupu do obchodu používali ústenky, roušky nebo alespoň šály přes ústa. "Při vstupu do prodejny mají zákazníci k dispozici pro použití po celou dobu nákupu jednorázové rukavice. Zároveň zákazníky prosíme, aby zkrátili čas strávený v prodejně na minimum," uvedl Mareček. Albert podle něj žádal vládu o vybavení pokladních ochrannými rouškami. Dnes rozešle také dopis se žádostí na místní samosprávy, doplnil Mareček.

Hypermarkety Globus ve všech prodejnách instalují ochranná plexiskla mezi pokladní a zákazníka. Provoz běžných pokladen omezí na minimum, aby mohli sloužit především seniorům či handicapovaným. Ostatní zákazníci by měli využívat samoobslužných kas. "Běžné pokladny spouštíme pouze v režimu ob pokladnu, je-li to možné tak ob dvě pokladny kvůli bezpečnému odstupu zákazníků," řekl jednatel společnosti Globus Bronislav Matyšek. V pokladních zónách Scan&Go pomohou obsluze korigovat počty zákazníků pracovníci bezpečnostní agentury.

"Děkujeme za veřejný závazek předsedy vlády, že ochranné pomůcky zařídí i pro pokladní v našich obchodech. Máme připravený distribuční systém přes naše logistické centra, aby se roušky i respirátory dostaly obratem na místo potřeby," uvedl mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.

Účinné respirátory a roušky jsou v Česku nedostatkovým zbožím. Chybí zdravotnickým pracovníkům, lékárníkům i dalším profesím. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) má jeho resort v Číně zajištěno přes 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250.000 ochranných obleků a brýlí a další materiál. Do ČR by je měla přepravit letadla v rámci programu NATO, sdělil ČTK ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).