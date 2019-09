Potomci zakladatelů Tonaku se sjeli do Nového Jičína

Nový Jičín - Z celého světa se do Nového Jičína sjeli členové rodiny Hückelů, potomci zakladatelů továrny na výrobu klobouků - dnešního Tonaku. Jochen Hückel navštívil vilu, kde se v roce 1935 narodil, a v sobotu na městských slavnostech pokřtí knihu o více než 200 letech kloboučnické výroby ve městě. Hückelové město opustili koncem druhé světové války, jako Němcům jim továrnu i s jejich domy zabavili.

"Je to pro mě vždycky velký zážitek, vrátit se do města mého dětství. Jsem rád, že fabrika stále funguje a že se rozvíjí. Vzpomínám si na mnoho věcí, protože jsem tady žil do devíti let, a ty vzpomínky jsou krásné," řekl Hückel. Na slavnost přiletěl z Kanady, kde žije. Řekl, že do Nového Jičína jezdí rád i proto, že tam za ním vždycky přijede z Vídně kamarád, se kterým chodil do školy.

Hückelove se setkali se současnými majiteli továrny a prohlédli si provoz. "Do továrny jsem samozřejmě jako dítě chodil. Snad každé dítě je fascinováno tou velikostí, pamatuji si třeba na obrovský komín, ale že bych se pokoušel něco dělat ve výrobě, to ne," řekl Hückel. Přestože rodina o veškerý majetek v Česku přišla, Hückel necítí zášť. "Já jsem to tak jako devítileté dítě nevnímal a je to prostě minulost," řekl. Většina rodiny se podle něj o kloboučnictví nezajímá a ani k Česku nemá vztah.

Hückel vzpomínal na dětství za války, kdy byl rodinný vinný sklípek přebudován na kryt. "Protože rodiče přišli na to, že když by se něco stalo a vila se zřítila, tak bychom se z toho sklepa nedostali ven, byl vykopán tunel, který ústil na louku. Když byl letecký poplach, tak jsme vždycky šli do sklepa, ale já s bratrem jsme vylezli po žebříku ven, lehli jsme si do zahrady a dívali se na letadla," vzpomínal Hückel.

Hückelové ve stráni nad továrnou postavili čtyři vily. Jochen se narodil v té, v níž nyní sídlí dětský domov. Místo svého dětství ukázal dnes svému synovi. Při návštěvě vily Huga Hückela, v níž je nyní mateřská škola, na Jochena Hückela čekalo překvapení: znovuobjevený osobní výtah, který byl donedávna zazděný.

"Byla jsem tu s vámi před šesti lety a vy jste mi vyprávěl, že jste tady, když jste si hráli s dětmi, vždycky utekl výtahem. My jsme tu vilu zrovna rekonstruovali a já jsem říkala, vzpomínky se asi trošku míjely, tady žádný výtah není. Ale při průzkumu se výtah našel a já jsem se vám do Kanady na dálku strašně omlouvala," řekla Hückelovi vedoucí městského odboru školství, kultury a sportu Oldřiška Navrátilová.

Zástupce ředitele Muzea Novojičínska Radek Polách řekl, že ve vile inženýr Hugo Hückel připravoval plány první rakety se spalovacím motorem na světě, předchůdce současných vesmírných projektů. Při spolupráci na publikaci k výročí Tonaku se podle něj historici dostali k dalším členům rodiny Hückelů. "Postupně se objevují další velice úžasné fotodokumentace, které mapují nejenom jejich historii, ale samozřejmě i důležité interiéry Hückelových vil, které jsou pro nás velmi zajímavé," řekl Polách.

Před branou podniku stojí ode dneška busta jednoho ze zakladatelů firmy Augustina Hückela. "Výroba tady probíhala desítky generací rukodělné práce, každý klobouk projde minimálně 150 ručními operacemi. Je to ohromný odkaz a závazek, na druhou stranu velice solidní základ pro to, abychom budovali společnost do budoucna," řekl předseda představenstva Jiří Tourek.

Značka Hückel se po znárodnění po roce 1945 změnila na Tonak (Továrna na klobouky). Nyní firmu vlastní švédská společnost PCTC Invest. Tonak patří mezi největší světové výrobce kloboučnických polotovarů a klobouků, 93 procent své produkce vyváží do 60 zemí. Má přibližně 600 zaměstnanců ve dvou závodech v Novém Jičíně a Strakonicích.