Potlučený Roglič a Van der Poel odstoupili z Tour de France

Cluses (Francie) - Tour de France přišla před startem dnešní deváté etapy o dvě velké hvězdy. Ze slavného cyklistického závodu odstoupil potlučený druhý muž loňského ročníku Slovinec Primož Roglič, po šesti dnech ve žlutém opustil peloton i nizozemský jezdec Mathieu van der Poel, který se chce podle plánu připravovat na olympijský start v Tokiu mezi bikery.

Roglič je po pondělním pádu silně potlučený, velké problémy mu působí mimo jiné naražená kostrč a bolest ho dál nepustí. "Už to prostě nemá cenu. Zkusil jsem to, ale bolesti jsou zkrátka příliš velké," uvedl jednatřicetiletý kapitán stáje Jumbo-Visma v prohlášení. "Je načase, abych se dal do pořádku a soustředil se na nové cíle. Jsem hrozně zklamaný, ale musím to akceptovat," dodal vítěz loňské i předloňské Vuelty.

Šestadvacetiletý Van der Poel, jenž silnici dál úspěšně kombinuje s cyklokrosem a horskými koly, si při svém debutu na Tour splnil ziskem žlutého dresu sen a překonal i svého dědečka, legendárního Raymonda Poulidora. Do čela průběžného pořadí se dostal po druhé etapě a vedení držel až do soboty.

"Byl to vysněný týden pro celý tým i pro mne. Uhájili jsme žlutý dres šest dní. Můžeme na sebe být hrdí," uvedl lídr týmu Alpecin-Fenix, kterému na Tour pomáhal i český cyklista Petr Vakoč. "Je ale v mém nejlepším zájmu, abych se teď soustředil na olympiádu," dodal talentovaný univerzál, jenž chce v Tokiu zaútočit na medaile v cross county horských kol. "Doufám, že příště už do Paříže dojedu," dodal.

V sobotní etapě, v níž se peloton poprvé dostal do větších kopců, nabral trápící se Roglič na vítěze Dylana Teunse a nového lídra Tadeje Pogačara ztrátu zhruba 35 minut. Přišel tak o šanci bojovat o celkové vítězství. Klasikář Van der Poel nabral manko přes 20 minut.

Roglič, jenž vloni ztratil žlutý dres až v závěrečné časovce, platil i letos za jednoho z hlavních favoritů. V pondělní třetí etapě ale při jednom z řady pádů v pelotonu skončil tvrdě na zemi a utrpěl pohmožděniny a odřeniny především na levé straně těla. Zatím není jasné, zda bude startovat na olympijských hrách, jak plánoval.