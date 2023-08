Postupem do semifinále MS překážkářka Jíchová splněno nemá, chce limit na OH

Budapešť - Překážkářka Nikoleta Jíchová při premiéře na mistrovství světa postoupila do semifinále, ale splněno ještě ze svého pohledu nemá. Českým novinářům po dnešním rozběhu zopakovala, že si z Budapešti chce odvézt olympijský limit. Za ním dnes výkonem 55,10 zaostala o čtvrt sekundy.

Dvaadvacetiletá naděje české atletiky vnímá, že je to na globálním šampionátu jiné než na loňském mistrovství Evropy v Mnichově. "Je to podstatně větší tlak, ale snažím se ho na sebe nedávat. Chodila mi spousta zpráv, jak mě budou sledovat a fandit mi. Věděla jsem, že mě spousta lidí sleduje, ale říkala jsem si, že to je přesně, co chci dělat, že jsem tam, kde jsem, dělám, co mě baví. Tak jsem si říkala, že to je snové," svěřila se Jíchová.

Startovala až v pátém rozběhu, ale nesledovala, jaký výkon by jí stačil na postup. "Vůbec jsem se tím nechtěla stresovat. Koukala jsem jen do země a říkala jsem si ty věci, co jsem si potřebovala říkat," vyprávěla. Konkrétnější k tomu, jak se motivuje, být nechtěla. "To je tajné," řekla s úsměvem.

Nakonec ji čas nemusel zajímat. Za poslední překážkou se posunula před Nuru Ennadíovou na čtvrtou příčku zajišťující přímý postup do semifinále. Jíchová si na Maročanku věřila. "Věděla jsem, že má mnohem lepší osobák (54,37), ale dřív jsem ji vždycky předběhla. A říkala jsem si, že si to s ní musím rozdat tady. Nevěděla jsem, že ji dostanu do rozběhu vedle sebe pod dráhu, tak mám velkou radost, jak to vyšlo, a ten skalp mě těší," řekla na adresu africké běžkyně, kterou na 400 metrů překážek porazila mimo jiné na letošním Memoriálu Josefa Odložila.

Doufala ještě v další skalpy. "Věřila jsem, že tam možná říznu ještě nějaké, o kterých jsem snila je říznout. Tak třeba v semifinále...," prohlásila. O postup mezi 24 nejlepších musela bojovat více než na loňském ME. "Je to prostě mistrovství světa, tady nejsou žádná ořezávátka, musíte běžet naplno," poznamenala. A svoji budapešťskou misi ještě nepovažuje za dokončenou. "Chci si zaběhnout osobák, útočit na olympijský limit a odcházet s tím, že jsem udělala maximum. Dneska jsem udělala maximum, ale nepovedlo se mi to, jak jsem chtěla. Zatím ještě uspokojená nejsem a myslím, že to je dobře," uvedla.

Semifinále ji čeká v úterý ve 20:34. Nastoupí v něm mimo jiné proti nizozemské hvězdě Femke Bolové, jejíž pád v závěru sobotní smíšené štafety pomohl Česku k nečekanému bronzu. Dnes byla Nizozemka v rozběhu suverénní. "Nesledovala jsem ji. Ale myslím, že to pro nikoho není překvapení," řekla Jíchová.