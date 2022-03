Postup na MS by byl největší úspěch v reprezentační kariéře, řekl Souček

Solna (Švédsko) - Fotbalista Tomáš Souček se loni s národním týmem probojoval do čtvrtfinále mistrovství Evropy, za největší úspěch reprezentační kariéry by ale považoval případný postup na světový šampionát v Kataru. K němu musí svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve čtvrtek v semifinále play off zvítězit ve Švédsku a o pět dní později v Polsku.

"Všichni hráči víme, co to je za čtvrtek a úterý v našich životech. Můžeme se dostat po 16 letech na mistrovství světa, takže se koncentrujeme, co to jen jde. Hrál jsem na Euru a vím, co to bylo jak za zážitek, tak za úspěch. Mistrovství světa je ještě jiný level a kdyby se to zvládlo, byl by to určitě největší úspěch v reprezentační kariéře," řekl Souček na tiskové konferenci.

Kvůli technické závadě na letadle neodcestovali čeští fotbalisté do Švédska v úterý, ale až dnes. Na loňském Euru před osmifinále s Nizozemskem v Budapešti je potkal stejný problém. Tehdy ale nakonec odletěli ještě v ten samý den, který byl původně v plánu.

"Jenom doufám, že se bude opakovat historie toho, co se stalo před zápasem v Maďarsku. Měli jsme objednané stejné letadlo, stal se nám podobný problém. Letěli jsme až večer a postoupili jsme. Jestli to bude takhle, budu jenom rád. Co se týče dneška, měli jsme na všechno dost času. Po tom všem jsme připraveni," uvedl sedmadvacetiletý Souček.

Češi se musí obejít mimo jiné bez kompletní obranné čtyřky z evropského šampionátu i kanonýra Patrika Schicka. "Každý hráč, který je zraněný a byl by tady, je ztrátou. To všichni víme. To je ale fotbal. Všichni, co jsme tady, jsme dostali pozvánku po právu. Budeme bojovat jak za celý český národ, tak i za hráče, kteří tady nemůžou být. Věřím, že všichni jsme připravení a odhodlaní do zítřejšího zápasu," konstatoval defenzivní záložník West Hamu.

Národní tým vede jako kapitán. "Zodpovědnost cítím úplně stejnou jako od prvního startu, co jsem v nároďáku. Vždycky budu dělat maximum pro nároďák. Od kapitánské pásky jsem vždycky říkal, že to bude stejné, že udělám vždycky maximum, ať už mám jakoukoli pozici. Co se týče mladších hráčů, těm třeba už jako zkušenější hráč budu chtít pomoci, něco jim říct, ať se cítí komfortně. Co se týče hřiště, budu se snažit odvádět stejnou a maximální práci," prohlásil rodák z Havlíčkova Brodu.

Seveřané se musí obejít bez vykartovaného Zlatana Ibrahimovice, s 62 trefami historicky nejlepšího střelce reprezentace. "Je to jeden z nejlepších útočníků za posledních dvacet let. Osobně ho hodně uznávám jak na hřišti, tak mimo něj. Velká persona pro celé Švédsko. Pro ně je to taky ztráta, taková persona chybí každému týmu. Víme, že tam nebude a soustředíme se na jiné hráče. Nejvíc se stejně budeme soustředit až zítra, až uvidíme jejich sestavu. Teď se nejvíc soustředíme na sebe," podotkl Souček.

Z anglické ligy zná několik švédských hráčů. "Nejčerstvěji si pamatuju nedělní zápas s Tottenhamem proti (Dejanu) Kulusevskému. Pak (Victora) Lindelöfa s (Anthonym) Elangou z Manchesteru United. Na to teď ale nemyslím. Celkově má Švédsko plno dobrých hráčů z top lig," poznamenal někdejší hráč Žižkova, Liberce a Slavie.