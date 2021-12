Postup ještě není ztracený, ale v odvetě musíme hrát lépe, řekl Horák

Praha - Hokejisté Sparty nezvládli první zápas čtvrtfinále play off Ligy mistrů a prohráli doma se švédským Rögle BK 2:5. Útočník Roman Horák ale věří, že Pražané mají stále šanci postoupit do semifinále. V odvetě za týden však musí Sparta podle jeho slov podat mnohem lepší výkon zejména v defenzivě.

"Prohráli jsme 2:5, což pro nás není moc dobré. Ve druhém utkání to budeme mít složité, ale určitě není nic ztraceného," řekl Horák novinářům. "V odvetě musíme zlepšit obranu. Gólů dostáváme fakt moc a musíme to sehrát lépe. Potřebujeme dát tři góly a oni žádný, aby se to srovnalo. Musíme hrát agresivně a dát góly," podotkl elitní centr Pražanů.

Sparta se sice již ve druhé minutě zásluhou Erika Thorella dostala do vedení, poté se ale třikrát prosadili hosté. "Měli jsme dobrý nástup, vedli jsme a je škoda, že jsme poté nevyužili nějaké šance v přesilovkách, kdy jsme mohli odskočit. Pak jsme ale dostali hloupý gól čtyři vteřiny před koncem první třetiny a druhá třetina pro nás byla hodně špatná," uznal třicetiletý útočník.

Švédský tým totiž opanoval začátek druhé části a v rozmezí 29 sekund před polovinou zápasu přidal další dvě branky. "Začali jsme špatně, stáhli jsme se, oni začali hrát na puku. Dokázali otáčet puk rychle ze středního pásma a občas nás zatavili. Když vás udrží v obranném pásmu přes minutu, tak je to těžké bránit. Oni si vystřídají, umí to," poukázal Horák na fakt, že Rögle využilo naplno, když mělo v danou chvíli střídačku na útočné polovině.

"Pak jsme trošku zapli, dali jsme gól, který nebyl uznaný. Pak jsme snížili na 2:3, ale zase jsme udělali nějaké chyby vzadu. Trápí nás to v lize i tady. Když dostanete pět gólů, není to moc dobrá vizitka pro naši obranu," uvedl Horák.

Problémem domácích byla i skutečnost, že dvakrát inkasovali na konci třetiny. V časech 19:55 a 39:31. "Dostat dva blbé góly do šatny není na hlavu jednoduché. Zápas mohl vypadat jinak. Byl to další bod, který nám nepřidal," řekl.

Sparta se v Lize mistrů utkala již s třetím švédským týmem. V základní skupině dokázala přehrát Växjö, v osmifinále postoupila přes Skellefteu.

"Byly to podobné týmy. Rögle je teď druhé ve švédské lize, tým mají kvalitní. Jsou tam hráči, kteří nastupovali za reprezentaci. A je to znát; byli obrovsky silní na puku a dovolí si na modré čáře chodit jeden do jednoho. Jestli byli ale lepší než Skelleftea, to nevím. Myslím si, že je to srovnatelné," uzavřel Horák.