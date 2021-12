Postup do vyřazovací fáze EKL řadím hodně vysoko, řekl trenér Sparty Vrba

Praha - Pavel Vrba řadí postup s fotbalisty Sparty ze skupiny Evropské ligy do únorového play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy ve své trenérské kariéře hodně vysoko. V minulosti se do vyřazovací fáze pohárů pětkrát probojoval s Plzní. Vrba uznal, že první dva celky skupiny A Lyon a Rangers, které se představí v jarní části Evropské ligy, zaslouženě skončily před jeho týmem.

"Každý postup do jarní části evropských pohárů je pro české mužstvo obrovský úspěch. Vždycky jsem k tomu musel mít tým, který to dokázal. Postup řadím hodně vysoko," řekl na tiskové konferenci Vrba po výhře 2:0 nad Bröndby v závěrečném 6. kole skupiny A Evropské ligy.

"Vždycky říkám, že záleží tom, jestli máte mužstvo, které to zvládne. Sparta má hodně mladé mužstvo, které má obrovskou perspektivu. Každý takový postup je pro hráče i klub hodně důležitý. Věřím tomu, že hráči zkušenosti, které sbírají a naberou v jarní fází, zužitkují ve skupinách v dalších letech. Sparta bude využívat toho, že má takové zápasy za sebou. Nerozhoduji já, ale to, jaké máte mužstvo, jak je složené a jakou má kvalitu. Sparta má hodně zajímavé, perspektivní mužstvo," uvedl Vrba.

Jeho svěřenci skončili ve skupině třetí. "Myslím, že Lyon byl nade všemi. I když dnes remizoval 1:1 s Rangers. Nevím ale, v jaké hrál sestavě. To je mužstvo na úrovni top mužstev v Evropě a Lize mistrů. Pak tam byli Rangers, my a Bröndby. Jsem rád, že jsme uhráli sedm bodů a postoupili dál. Bröndby je dánsky mistr. Skupina byla z mého pohledu hodně těžká. Rangers patří pravidelně do evropských pohárů. Jsem rád, že jsme postoupili do jarní části pohárů," prohlásil bývalý kouč české reprezentace, který v pondělí oslavil 58. narozeniny.

"Před skupinou jsme říkali, že chceme postoupit do jarní fáze v Evropě a to se nám podařilo. Samozřejmě jsme trochu mysleli na to, aby to bylo v Evropské lize. I když si myslím, že Konferenční liga je kvalitní soutěž. Pro nás je dobře, že jsme do ní postoupili. Jak jsem ale říkal, samozřejmě nás trochu mrzí, že jsme nepostoupili v Evropské lize. Nevím, jestli jsme k tomu byli blízko. Myslím, že to ale odpovídá tomu, co jsme předvedli. Lyon i Rangers byli trochu dál a zaslouženě byli před námi. Potvrdili jsme třetí místo a zaslouženě postoupili dál do jarní části," konstatoval přerovský rodák.

O vítězství nad Rangers rozhodli na přelomu poločasů Dávid Hancko s Adamem Hložkem. Obě mužstva dohrávala v deseti. "Mohli jsme být ještě efektivnější, protože jsme si vytvořili minimálně další dvě situace, z nichž jsme mohli dát pojišťovací gól dříve, než jsme ho dali. Odehráli jsme zápas jako doma s Rangers a se Slavií. To znamená, že jsme hráli bezchybně v obraně a čekali jsme na příležitost, která přišla. Dali jsme gól a pak jsme vyztužili obranu a byli důslední. Čekali jsme na brejkové situace. Zápas byl bohužel v určitém časovém úseku ovlivněn vyloučením, po němž jsme hráli v deseti. Soupeř nás zatlačil víc, než jsme chtěli. V momentě, kdy i hosté šli do deseti, jsme zápas kontrolovali," podotkl Vrba.