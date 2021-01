Poštovna na Sněžce změnila majitele, patří italskému podnikateli

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Novým majitelem České poštovny na Sněžce je pražská firma Piange italského podnikatele Eugenia Brameriniho. Zákazníci nejvýše položené stavby v Česku by změnu neměli v praxi pocítit. ČTK to dnes řekl bývalý majitel Milan Blaha z Moravské Třebové. Poštovna jeho rodině patřila více než devět let. Lidé, kteří poštovnu navštíví, nadále mohou počítat s možností občerstvení, zakoupení suvenýrů nebo odeslání pohledu.

"Sešlo se víc důvodů. Neutíkáme z hor ani z Krkonoš. Vracet se budeme pořád," řekl Blaha Deníku, který na prodej poštovny upozornil.

Podle obchodního rejstříku má firma Piange sídlo v Praze na Starém Městě, jejím vlastníkem je podnikatel Eugenio Bramerini, který působí v ČR 20 let také v gastronomických službách.

"O budoucnost poštovny nemám obavy. Změnu by návštěvníci neměli pocítit, sortiment minimálně do léta zůstane stejný. Personál zůstává. Naopak si myslím, že se turisté v té změně mohou na něco těšit," řekl ČTK Blaha. S odkazem na obchodní dohodu se k ceně, za kterou poštovna byla prodána, nevyjádřil.

Podle Blahy bylo šest vážných zájemců o koupi poštovny. "Kupce jsme hledali skoro dva roky. O poštovnu byl poměrně velký zájem. Snažil jsem se najít českého vlastníka, ale vždy, když to dospělo do nějakého konce, tak jsme se nedohodli. K přepsání v katastru došlo minulý týden a k fyzickému předání v pondělí 18. ledna," řekl ČTK Blaha.

Na Sněžku dojížděl z Moravské Třebové, kde má rodinu, která se na provozu poštovny významně podílela.

Poštovna je objekt postavený z dřevěných dílů zpevněných ocelovými táhly, které doplňují skleněné tabule kryté speciálními dřevěnými okenicemi. Blaha ji vlastnil od roku 2011. Tehdy ji koupil od původní majitelky Jaroslavy Skrbkové za nezveřejněnou částku. Česká poštovna na Sněžce byla slavnostně vysvěcena v srpnu 2007 a začala pravidelně fungovat v létě roku 2008.

Historická poštovna na vrcholu Sněžky stála od poloviny 19. století, její provoz v roce 1995 obnovila právě Skrbková, která byla investorkou stavby nové poštovny podle návrhu architektů Martina Rajniše a Patrika Hoffmana. Práce na nové poštovně, která stojí na místě zchátralé a v roce 2004 zbořené České boudy, začaly v roce 2006. Původní poštovna byla v roce 2009 rozebraná a převezená na Javorovu skálu ve Středočeském kraji.