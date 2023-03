Postoj ke snížení valorizace důchodů sdělí Pavel po schůzce s ANO

Praha - Stanovisko ke sporné vládní předloze o snížení červnové valorizace důchodů sdělí nový prezident Petr Pavel po jednání se zástupci opozičního hnutí ANO, s nimiž se setká příští týden ve středu. Pavel to řekl v dnešním rozhovoru pro Českou televizi. Penzijní novelu schválily dolní i horní parlamentní komora. K tomu, aby vstoupila v účinnost, ji musí podepsat prezident. Na otázku, zda je už rozhodnutý, Pavel odpověděl, že je tolik naprosto legitimních výhrad, že rozhodnutí "nemůže být sto nula, ale prostě bude to někde kolem té padesátky".

Představitele ANO Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka přijme prezident ve středu ráno. Dnes uvedl, že stanovisko zveřejní "možná krátce po jednání", chce nechat prostor hlavní opoziční straně. "Pokud přijdou ještě s nějakými novými výhradami nebo návrhy, tak bych je moc rád vzal v úvahu," poznamenal prezident.

Lídři ANO chtějí Pavlovi podle dřívějšího vyjádření Schillerové popsat, jak vypadalo sněmovní jednání, které provázely rozsáhlé opoziční obstrukce, ale také mu sdělit věcné argumenty proti předloze. Objevují se navíc pochyby o její ústavnosti z hlediska možné zpětné platnosti, vládní činitelé s nimi nesouhlasí. Spory budí i schvalování předlohy zrychleně ve stavu legislativní nouze. Pavel dnes poznamenal, že by nebylo ani správné, aby ústavní aspekty kolem novely posuzovali politici, ale měli by to dělat ti, kterým to přísluší, tedy Ústavní soud. "Ani prezident není arbitrem ústavnosti," řekl.

Pavel před schválením v Parlamentu uvedl, že jako občan má pochybnosti o některých aspektech novely, na které upozorňují i odborníci. Do legislativního procesu ale nechtěl svými výroky zasahovat.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo o průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech.

Pavel obecně míní, že nynější důchodový systém není udržitelný a jeho "přenastavení" nelze odkládat. Chce se snažit o to, aby debata mezi vládou a opozicí o důchodové reformě byla věcná, nikoli emocionální. "Nemluvíme jen o důchodovém systému, ale o celém systému veřejných financí. Takhle se opravdu hospodařit nedá," podotkl Pavel. Podle něho je třeba mít odvahu k vysvětlování veřejnosti, že Česko žilo na dluh a teď se to musí napravit.