Pošta nabídne státu své volné kapacity pro doručování potravin

Ilustrační foto - Generální ředitel České pošty Roman Knap seznámil 11. března 2020 v Průhonicích u Prahy novináře o opatřeních ve firmě kvůli koronaviru. Na snímku ukazuje jeden z letáků s informacemi o onemocnění, které dostanou lidé do schránek. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Česká pošta nabídne v boji proti šíření koronaviru státu v případě potřeby své volné kapacity pro doručování potravin a dalších nezbytných věcí lidem, informovala dnes pošta. Chod poboček zatím pokračuje beze změn. Poštu však kritizují odbory, podle kterých jsou provozovny nedostatečně vybaveny dezinfekcí a rouškami. Pošta chce pobočky vybavit během následujícího týdne, dosud zásobovala doručovatele.

Česká pošta avizovala, že její pobočky zůstávají zatím otevřené podle svých standardních otevíracích hodin. Bez omezení pokračuje i doručování zásilek. Pošta proto avizovala, že je připravená v případě nutnosti nabídnout státu své volné přepravní kapacity pro doručování potravin a dalších nezbytně nutných věcí, uvedl podnik v dnešním prohlášení.

"Ale stále platí, ze život a zdraví pošťáků a klientů pro nás bude vždy na prvním místě. I za cenu případného omezení služeb,” uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap.

Podle odborů jsou však ochranná opatření na provozovnách špatná. "Na poštách oproti prohlášeni vedení pošty nejsou k dispozici žádné dezinfekce ani roušky. Pošta objednala směšné množství sprejů v podobě 50 militrů jeden kus, uvedl předseda Odborového hnutí zaměstnanců pošty Evžen Dvorský. Podle něj například na provozovně v pražských Malešicích není k dispozici ani tekuté mýdlo a neuklízí se ani nedezinfikují podlahy. Situace je naprosto katastrofální. Na pošty chodí kdekdo a nikdo neví jestli je člověk v karanténě nebo není," dodal.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík k tomu ČTK řekl, že v tomto týdnu bylo přibližně 9200 kusů dezinfekčních sprejů přednostně distribuováno mezi doručovatele, kteří přichází nejčastěji ke styku s veřejností. V následujícím týdnu pak pošta vybaví dalšími 40.000 kusy sprejů i pobočky a jejich zaměstnance. Pošta zároveň plánuje i další posílení zásob dezinfekce. K úklidu poboček pak Vitík podotkl, že většina prostor je uklízena nad rámec standardního úklidu, včetně jejich dezinfikování.

Česká pošta už v minulých dnech připravila pro lidi v karanténě kvůli koronaviru bezkontaktní způsob doručování. I zásilky určené do rukou adresáta mu doručovatel uloží do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je bude moci do měsíce vyzvednout. Opatření domluvila s Českým telekomunikačním úřadem.